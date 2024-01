Grande Fratello nella prossima puntata provvedimenti e Pier Silvio

Le anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello prevista lunedì 8 gennaio vedono televoto flash e l’intervento di PIer Silvio ma attenzione alle fake news

Tra suggestioni, punizioni e fake news si gongola con le anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello 2023. Tutto è partito da Alfonso Signorini, che annunciando che la puntata va in onda lunedì 8 gennaio, ha spianato la strada alla vittoria morale di Beatrice Luzzi. L’attrice, che è uscita dal GF per la morte del padre, non è stata ancora definita ufficialmente come ex concorrente e la sua decisione sarà comunicata durante la diretta del reality. A far però sognare i Luzzers, si chiamano così i tantissimi fan della Rossa, sono i presunti provvedimenti disciplinari che saranno presi nei confronti di cinque partecipanti del GF con addirittura l’intervento in collegamento del numero 1 di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Non a caso su X, l’ex Twitter, è andato in tendenza l’hashtag #piersilvio con cui molti utenti chiedevano con un appello personale che l’editore intervenisse per mettere a posto le cose, come già successo con grande soddisfazione del pubblico nella scorsa edizione con parole dure, la cancellazione di una replica e squalifiche che da tempo dovevano essere messe in atto. A dare le anticipazioni di cosa succederà al Grande Fratello lunedì 8 gennaio è stata la giornalista freelance Viviana Bazzani su TikTok. Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Letizia Petris verranno chiamati in studio e verrà mostrato loro, in una riassunto video, i comportamenti avuti da quando Beatrice Luzzi è uscita dalla casa e la loro poca empatia per il lutto subito da Eva di Vivere. Tutti e cinque i concorrenti riceveranno provvedimenti disciplinari: un televoto flash. Ancora da decidere però se si tratta di un televoto per stabilire la squalifica diretta (come avvenuto lo scorso anno per Giovanni Ciacci e Elenoire Ferruzzi) o altra ipotesi quella di far decidere il pubblico sulla possibilità di mandarli in nomination diretta per l’eliminazione.

Grande Fratello 8 gennaio: l’intervento di Pier Silvio

Un’altra fonte invece, diventata rapidamente virale sui social, ha scritto di un intervento di Pier Silvio Berlusconi al Grande Fratello lunedì 8 gennaio per richiamare i concorrenti su quanto fatto nelle ultime settimane. Questa però sembra fortemente una fake news anche se due righe di comunicato potrebbero essere lette da Alfonso Signorini. Molto prevedibile, invece, una ramanzina da parte del conduttore che già sui social non aveva risparmiato critiche sugli inquilini sottolineando la loro poca empatia mostrata. In realtà tutte le anticipazioni non hanno conferme ufficiali e quindi si tratta solo e semplicemente di ipotesi. Stesso discorso anche per il ritorno o meno di Beatrice Luzzi vittima di squallidi attacchi social e immortalata mentre si trovava in un bar di Roma insieme alla mamma. Su X alcuni account che si dicono vicini a persone che lavorano al Grande Fratello sostengono che i provvedimenti ci sarebbero ma che in realtà siano già stati bloccati mentre per quanto riguarda Beatrice è forte il corteggiamento da parte della produzione per far rientrare la protagonista assoluta di questa edizione.

