Grande Fratello Santucci licenziato: l’autore di Anita è fuori?

Alessandro Santucci è tra gli autori del Grande Fratello e sui social viene sempre associato ad Anita Olivieri: è stato licenziato?

Le indiscrezioni si sa corrono veloci soprattutto sui social e la più caliente delle ultime ore riguarda il Grande Fratello e in particolare l’autore Alessandro Santucci accostato da mesi alla concorrente Anita Olivieri. Ormai da tempo regna una suggestione relativa ad una possibile relazione tra i due con alcuni indizi sparsi catturati da alcuni utenti che hanno visto la diretta del GF. La concorrente plurilaureata avrebbe rivelato a Rosy Chin, tempo fa, che dall’altra parte del vetro era presente una persona che considera molto vicino e parlando in inglese sembra aver spiegato alla cuoca di avere una relazione con uno degli autori del programma, Alessandro Santucci. Un altro indizio che spiegherebbe la presunta liason tra i due è che Anita Olivieri spesso conosce in anticipo ciò che accade nelle puntate del Grande Fratello spoilerando ai suoi amici più stretti cosa succede e come comportarsi. Infine più volte la bionda romana ha ammesso di non aver fatto provini ma di essere stata chiamata per entrare nella casa più spiata d’Italia. Non contenta in una particolare occasione è scoppiata a piangere improvvisamente dopo essere stata assente per ore spiegando di aver sognato un suo amico che le avrebbe detto che il pubblico era contro di lei e era a favore di Beatrice Luzzi.

Insomma sarebbero tutte le “stranezze” che accompagnano l’avventura di Anita Olivieri al Grande Fratello, senza considerare che spesso risulta assente in casa come ammesso candidamente da Stefano Miele che dopo alcuni giorni dal suo ingresso ha detto che la bionda è sempre in confessionale. Proprio nelle ultime ore la plurilaureata ha inoltre rivelato che ha brutte sensazioni sulla puntata di stasera 8 gennaio del Grande Fratello ma che non aveva voglia di dire il motivo. Insomma tra Anita Olivieri e l’autore Alessandro Santucci sono sempre forti le voci di una relazione e proprio per questo è spuntata la notizia del licenziamento di una delle penne del Grande Fratello. A rivelarlo è stata l’influencer La regina de Roma che ancora volta ha detto la sua sulle vicende del reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Nel suo account TikTok ha svelato che Alessandro Santucci è stato licenziato a causa della sua relazione con la concorrente del GF, una decisione che è stata accolta con grande entusiasmo dalla maggioranza del pubblico social che parteggia per Beatrice e non ama particolarmente la plurilaureata.

Grande Fratello Santucci e Anita

In realtà la notizia di Santucci licenziato non è stata confermata ufficialmente e quindi al momento si tratta semplicemente di una fake news. Resta però inedito il fatto che un autore sia stato così tirato in ballo durante un’edizione del Grande Fratello, infatti mai come questa volta le critiche nei confronti di Anita hanno investito anche colui che potrebbe essere l’uomo della bionda romana. A fare scalpore anche un piccolo fuori programma avvenuto qualche settimana fa quando pare che lo stesso Santucci abbia lasciato il microfono acceso dalla regia. Durante una chiacchierata tra Rosy Chin e Federico si è sentita chiaramente una voce dire “sta parlando di Ani con quella”. Anche in questo caso i social si sono scatenati e hanno ipotizzato che si trattasse proprio di Santucci che a quanto pare tende a difendere la sua pupilla. Ovviamente la relazione tra l’autore e la concorrente non è mai stata ufficializzata e si parla solo di ipotesi, basti pensare che Angelica Baraldi, ex concorrente del GF, ha prontamente smentito tutte le voci su questa coppia. A disorientare è stato anche l’atteggiamento di Anita Olivieri che spesso parla senza microfono, usa messaggi in codice, conosce tante dinamiche che poi avvengono e soprattutto non è mai stata chiarita sulla sua situazione sentimentale. Inizialmente ha parlato di un ragazzo con cui ha avuto una lunga relazione e a cui pensa ancora, mentre nelle ultime settimane ha rivelato ufficialmente che c’è un fidanzato ma che non vuole parlarne.

