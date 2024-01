Grande Fratello quando va in onda dopo le feste

Stasera 6 gennaio non va in onda il Grande Fratello 2023: quando va in onda. A partire dalla prossima settimana un altro cambio di palinsesto

Chi si aspettava questa sera di godersi la serata dell’Epifania con una tisana e il Grande Fratello pronto a prendere provvedimenti per la mancata empatia nei confronti del lutto di Beatrice Luzzi ha avuto un’amara sorpresa. Questa sera non solo il GF non va in onda ma è pronto all’ennesimo cambio di palinsesto. Mai come quest’anno l’edizione 2023 del reality condotto da Alfonso Signorini ha avuto una programmazione a dir poco ballerina. Prima di lunedì e giovedì è stata prevista la diretta, poi sempre un doppio appuntamento di lunedì e sabato. Non contenti hanno deciso per un unico prime time per affrontare il successo di Ballando con le Stelle e provare a rosicchiare pubblico allo zoccolo duro dei fan del dancing show di Milly Carlucci. Il 23 dicembre la diretta dalla casa più spiata d’Italia in prima serata è andata regolarmente in onda e a sorpresa non c’è stata pausa nemmeno per l’antivigilia di Capodanno. Così si potrebbe dire che le feste natalizie non sono state un problema per il GF e ci si aspettava che non ci sarebbe stata cancellazione di un appuntamento così importante per oltre 2 milioni di telespettatori anche per l’Epifania. Non è andata come si sperava, stasera il Grande Fratello non va in onda perché è una festività in rosso sul calendario tra l’altro nel mezzo del ponte conclusivo del Natale 2023. Fortunatamente a differenza di quanto accaduto nemmeno un mese fa non si è presentato il pubblico in studio e non sono arrivate convocazioni per l’opinionista Cesara Buonamici, il conduttore Alfonso Signorini, l’addetta ai social Rebecca Staffelli e tutto lo staff della trasmissione. Tirato un sospiro di sollievo perché non c’è stata nemmeno la furente censura di Pier Silvio Berlusconi come accaduto lo scorso anno (anche se date le ultime news sul GF ne avrebbe e come da dire sul comportamento dei concorrenti). Il Grande Fratello torna lunedì 8 gennaio quando va in onda con una nuova programmazione: un unico appuntamento settimanale sempre e solo di lunedì perché ogni sabato si darà spazio a C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

Quando finisce il Grande Fratello 2023

Mediaset torna forte nel 2024 con il Grande Fratello nonostante le tante voci di cancellazione a causa degli ascolti non convincenti. Si è parlato tanto di una chiusura anticipata ma a quanto pare anche quest’anno il reality dovrebbe durare almeno fino a marzo a meno di clamorose decisioni dell’ultimo minuto. Dopo l’eliminazione di Mirko e soprattutto l’abbandono di Beatrice (non ancora ufficialmente definitivo) il pubblico social ritiene che non ci siano più i presupposti per continuare. Poche dinamiche e decisamente non interessanti con i soliti Massimiliano, Anita, Garibaldi, Letizia, Paolo e Rosy Chin a guidare il gruppo forti delle tante immunità. La variabile impazzita Luzzi era l’unico appiglio rimasto dopo la chiusura definitiva del triangolo Perla Mirko Greta e ora si valuta addirittura l’ingresso di nuovi concorrenti come avvenuto con Stefano Miele e Sergio D’Ottavi.

