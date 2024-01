Grande Fratello stasera 8 gennaio Beatrice torna perché: anticipazioni

Il motivo per cui Beatrice Luzzi stasera torna al Grande Fratello dopo essere uscita dalla Casa per lutto. Il confronto con i concorrenti, le sorprese: anticipazioni

Ormai il Gf quest’anno non smette mai di stupirci e, a dispetto di quanto si possa immaginare, non è detta la parola chiusura anticipata dopo aver perso l’unica vera concorrente di questa edizione. Stando alle anticipazioni del Grande Fratello di stasera 8 gennaio Beatrice Luzzi torna come concorrente di questa edizione. A dare lo spoiler della puntata più attesa dai fan dell’attrice, che ha avuto un ruolo anche ne i Cesaroni, è stato il sito Fanpage. La notizia è stata diffusa dalla nota testata senza l’utilizzo del condizionale quindi data per certa da fonti vicine alla rossa gieffina. Inoltre a dare la conferma è stato il Tg 5 e gli account social della trasmissione. Facendo due conti, tornano anche gli indizi disseminati qua e là per lasciare il dubbio ai telespettatori in modo da creare hype sulla diretta in prima serata, e recuperare terreno fronte ascolti. L’ufficialità del ritorno di Beatrice Luzzi è arrivata qualche ora dopo con un comunicato di Mediaset che ha annunciato l’ingresso nella casa dell’attrice e una sorpresa sia per Monia che per Massimiliano.

Il televoto con Monia, Bea, Rosanna e Federico, in nominaton per l’eliminazione, è stato annullato in ritardo rispetto all’abbandono momentaneo di Eva di Vivere dalla Casa. Inoltre, la foto sul sito ufficiale del Gf non è stata mai oscurata, come invece accade quando un concorrente lascia o viene fatto fuori dal pubblico. In linea con le anticipazioni di stasera 8 gennaio del Grande Fratello, che vedono il rientro di Beatrice Luzzi, anche le solite considerazioni spoiler di Anita Olivieri che, confidandosi con i suoi adepti più fidati, ha rivelato di non voler dire il perché ma era preoccupata per cosa sarebbe successo nella puntata di questa sera. Da mettere in conto, dunque, anche un confronto forte a centro studio tra i 5 concorrenti messi in discussione dal piccolo social, ovvero Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Letizia Petris con l’attrice.

Ci aveva fatto assaporare un piccolo spoiler non da poco, Alfonso Signorini sui social con il suo post, senza fare nomi e cognomi, dei concorrenti che a suo dire lo avevano stupito in negativo per mancanza di empatia nei confronti della collega inquilina. Interessante vedere anche il parere dell’opinionista di questa edizione del Gf Cesara Buonamici che ha spesso attaccato Bea, che trova pesante, e difeso Garibaldi e Massimiliano, rendendoli immuni. Tornando a farci due conti alla mano, coincide anche il periodo di quarantena di tre giorni che la Luzzi ha dovuto fronteggiare prima di fare rientro nella Casa più spiata d’Italia, come già accaduto quando il suo papà era stato operato al femore e sembrava aver superato l’operazione.

Grande Fratello anticipazioni stasera 8 gennaio sorprese

Beatrice è infatti uscita dal Gf il 3 gennaio mentre i funerali sono stati celebrati 3 giorni fa. L’abbandono solo momento dell’attrice per il lutto dovuto alla morte del padre era già stato cavalcato da i programmi Mediaset. Sia a Pomeriggio 5, nella nuova versione con Myrta Merlino, che a Mattino 5 con il consueto punto sul reality show, l’ipotesi di un ritorno della protagonista di Vivere era stata caldamente messa in considerazione. Va da sé che nessuno può permettersi di giudicare una decisione così importante come quella di affrontare una perdita così grande continuando a lavorare. Anzi guadagnare soldi, si immagina molti, in maniera lecita, è un’occasione per chi non ha un posto fisso non può perdere. C’è però un altro motivo, piuttosto suggestione al momento visto che la Rossa parlerà stasera in puntata, che noi vogliamo prendere in considerazione.

Beatrice Luzzi fa rientro al Grande Fratello perché non darla vinta a parte di questo gruppo, che ha gongolato quando è uscita per lutto inutile negarlo, sarebbe probabilmente un orgoglio anche per suo padre. Difficile immaginare altri argomenti questa sera in prima serata su Canale 5, altre anticipazioni vedono tra le sorprese ai concorrenti quella per Massimiliano Varrese, sua madre per il suo compleanno. Stesso discorso per eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti per mancanza di empatia su volere di Pier Silvio Berlusconi visto che la diretta interessata è ancora in gioco. Si potrebbe dedicare un blocco prima delle nomination anche alle polemiche tra Stefano Miele, Giuseppe e Anita. Al neo entrato ha infastidito la frase relativa al fatto di avere amici gay detta dal concorrente calabrese. Come suo solito, il bidello si è sentito offeso e inizialmente non ha voluto nemmeno un confronto, perché non vuole passare per omofobo. Per difenderlo la Oliveri ha definito Garibaldi un ignorante di un paesino del Sud Italia in quanto ignora come esprimersi correttamente su certe tematiche. Lei si che sa farlo visto che ha fatto anche un seminario sull’argomento. A voi i commenti.

