Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 8 gennaio: scatenatevi

Non ci sono provvedimenti ma ieri sera 8 gennaio al Grande Fratello nomination libere: cancellati i preferiti: chi è stato nominato

Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello e vengono stravolte anche le nomination. Chi si aspettava provvedimenti è rimasto deluso ma alla fine il pubblico social in parte viene accontentato, come sottolineato da Alfonso Signorini, con la cancellazione dei preferiti. Nessuna immunità e quindi tutti in lizza per il prossimo televoto che decreterà un eliminato. Chi è stato nominato ieri sera 8 gennaio ha fatto felice alcuni fandom perché tra i concorrenti in lizza per l’eliminazione ci sono anche due inquilini che spesso hanno usufruito delle immunità. Prima però di iniziare il solito rito Alfonso Signorini ha letto un comunicato ai gieffini spiegando che il televoto precedente è stato annullato a causa dell’evento che ha colpito Beatrice Luzzi ma dato che l’attrice è tornata e non era stata squalificata e non si è ritirata si riparte dalla stessa situazione con cui avevamo lasciato il reality. A questo punto Monia, Federico, Rosanna e Beatrice sono tra i nominati e con loro si sono aggiunti i due più votati della serata (che in realtà sono stati ben quattro).

Grande Fratello chi ha nominato chi ieri sera 8 gennaio

Sono stati 14 i concorrenti che sono andati in super led. A iniziare il giro delle nomination è stata Rosy Chin che ha fatto il nome di Sergio perché ha percepito uno sberleffo nei confronti di Federico. Durante la puntata infatti il gruppo storico dei gieffini ha attaccato Vittorio e lo chef perché secondo loro colpevoli di aver riso alle spalle di Federico per alcuni suoi atteggiamenti. Capitanati da Paolo hanno cercato in tutti i modi di criticare i due ragazzi che però non hanno cambiato la propria opinione, erano risate di divertimento per atteggiamenti buffi di cui lo stesso Federico è consapevole. Questo “caso” ha però di fatto influenzato le nomination di ieri sera 8 gennaio con Sergio che ha avuto più voti di tutti. D’Ottavi è stato votato per lo stesso motivo da Perla e Paolo, mentre le motivazioni di Anita e Greta si sono discostate leggermente. La plurilaureata ha scelto Sergio perché è stata tirata in mezzo nel discorso relativo a Federico, mentre l’ex tentatrice ha sottolineato come con lo chef ci sia solo scherzo ma non abbiano mai parlato seriamente. Un brutto colpo per chi sperava che tra i due potesse nascere qualcosa. Sergio è stato nominato anche da Fiordaliso e Garibaldi perché è l’ultimo arrivato. Sempre in super led due voti per Stefano Miele nominato da Maddaloni e Letizia per la discussione avuta con Garibaldi per l’affermazione “ho tanti amici gay”. Vittorio ha votato Paolo così come Sergio perché il macellaio ha visto malizia e cattiveria nei suoi atteggiamenti rispettivamente con Letizia e Federico. Stefano ha scelto Anita perché gli ha dato del giocatore e perché non ha chiesto scusa per la discriminazione territoriale nei confronti dei meridionali quando ha detto che Garibaldi non capisce il politically correct perché “viene da un paesino con quattro capre”. Grecia ha nominato Perla perché la nomina sempre e per le sue accuse a Vittorio, fatto passare per guardone. Infine Massimiliano ha scelto Vittorio non perché crede sia guardone e maleducato ma si perde nelle sue distrazioni come avvenuto nel suo compleanno quando si è isolato. In confessionale hanno fatto le proprie nomination coloro che già erano in lizza al televoto: Beatrice ha nominato Anita perché quella che ha mostrato meno empatia; stesso nome anche per Rosanna perché non le piace questa priorità nei confronti di Giuseppe e perché non la guarda mai in faccia; Federico ha scelto Stefano perché si nasconde e ha una doppia faccia, infine Monia vota Paolo perché vive troppo di riflesso a Letizia. Chi è stato nominato ieri sera 8 gennaio sono Beatrice, Rosanna, Monia, Federico, Sergio con sette nomination, Stefano, Anita e Paolo. Il meno votato sarà l’eliminato nella puntata dell’15 gennaio del Grande Fratello.

