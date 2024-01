Grande Fratello grave uscita di Giuseppe sul lutto di Beatrice: VIDEO

Giuseppe Garibaldi si è tradito: con un’accusa a Beatrice sul suo lutto fa cadere le maschere del gruppo che inizia a scricchiolare

Il dubbio, dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello del 8 gennaio, era venuto un po’ a tutti, anche a chi non segue il Gf sui social. Il gruppo che si è formato contro Beatrice non è sembrato cosi contento di rivederla tornare come concorrente ufficiale. L’impressione è che fossero contenti di essersi tolti finalmente dalle scatole una possibile vincitrice del programma, oltre che una gieffina scomoda. Anche le facce di alcuni partecipanti, come Giuseppe, Anita e Rosy Chin, sono state molto eloquenti, con un velo di malinconia. Sarà stata empatia per il lutto subito dalla collega inquilina e siamo noi i mal pensanti?

A schiarirci le idee sono stati Alfonso Signorini prima e Garibaldi poi con una delle sue classiche uscite infelici. Il conduttore aveva specificato già durante la diretta che chi stava parlando di gioco falsato stava facendo un grosso errore. Il Grande Fratello non è piu quello di una volta dove si era isolati dal mondo per 100 giorni e c’erano stati altri casi in cui per cause di forza maggiore, come lutto o malattia, alcuni concorrenti avevano abbandonato la Casa momentaneamente per fare ritorno. Il conduttore ha citato Milena Miconi e Antonino Spinalbese, lei aveva perso il suo caro amico agente, lui era stato ricoverato (soffre di una patologia autoimmune). Insomma, dimenticate quando il possibile vincitore Fedro lasciò il Gf perché venne a mancare lo zio per prendere parte ai funerali, altre epoche.

A prescindere dalle parole di Alfonso Signorini, a quel punto era chiaro che ci fosse del malcontento e subito è partita la strategia di Letizia per mettere in cattiva luce Beatrice. La fotografa, spalleggiata da Paolo ha detto che appena entrata l’attrice le ha detto “ora siamo in due” con tono sprezzante riferendosi al lutto del padre. Eva di Vivere ha smentito categoricamente, era in segno di vicinanza.

Nelle ultime ore anche Fiordaliso è rimasta sconcertata dalle bugie di Paolo e Letizia e dal fatto che diversi concorrenti si fossero preoccupati più che il rientro di Bea falsasse il gioco piuttosto che del motivo per cui è uscita, una tragedia come la morte di un padre. La cantante è rimasta molto colpita da questo atteggiamento, apparendo profondamente amareggiata visto che li ha sempre chiamati nipoti. Se proprio vogliamo essere pignoli, non sapendo del ritorno della Luzzi, è sembrato che il gruppo si fosse organizzato per denigrare Vittorio, prima con il caso derisione di Federico, poi con la questione guardone. Stranamente hanno poi nominato in massa Sergio, scelta che ha colpito Alfonso Signorini. A confermare che, nonostante il loro flirt, Giuseppe Garibaldi fosse nero per il rientro di Beatrice Luzzi un video in cui parla con Paolo e in cui dice che con questo ritorno “non è più gioco” intendendo che è falsato. Ma non aveva detto di non essere un giocatore?

