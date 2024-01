Ciao Darwin 9 chi ha vinto ieri sera 12 gennaio tra Teen e Milf

Cosa è successo tra Teen e Milf nella sfida del genotipo a Ciao Darwin 9. La sfilata, i cilindroni e i punti raccolti durante la serata

Ieri sera 12 gennaio è andata in scena la puntata di Ciao Darwin 9 in cui ha vinto una sola squadra tra Teen e Milf. La prima vera sorpresa è stato Padre Natura che era il modello polacco Lukasz Zarazowski, la seconda la conferma dopo le feste natalizie dello splendido corpo di ballo. Le due capitane sono sembrate subito agguerritissime, la più preparata è apparsa Elenoire Casalegno con più esperienza rispetto a Lavinia Abate. Nello scontro verbale di inizio puntata la bionda ex di Vittorio Sgarbi ha ricordato quanto siano madri e giovani allo stesso tempo, Miss Italia 2022 ha invece replicato sulla loro non necessità di esagerare con l’abbigliamento per sentirsi al passo con i tempi. È partita poi la sfida di canto, le piú adulte hanno cantato Furore di Paola e Chiara (tra cui ha spiccato la conduttrice campana Paola Mercurio), le giovanissime hanno scelto T’appartengo di Ambra. Le teen vincono la prima prova. Arriva poi il genodrome in cui le Milf accorciano le distanze.

La prova della Macchina del Tempo di ieri a Ciao Darwin 9 del 12 gennaio è stata dedicata al cinema horror come Dracula e Shining. Non sono mancate le risate con la Teen che si è definita solare ed empatica e la Milf che ha citato a caso Eros Ramazzotti. Si era capito già dalla presentazione che avrebbe vinto la Prova del Tempo la Teen. Il faccia a faccia è sempre il solito scambio di insulti sottoforma di confronto in cui in sostanza le giovanissime hanno dato alle sfidanti delle anziane che le imitano, mentre le adulte hanno replicato che sono più brave a letto (questa perla è stata dell’ex gieffina Cecilia Capriotti). Su certi argomenti non c’è storia le Milf vincono con uno scarto di 50 punti e sorpassano le rivali.

Ciao Darwin 9 defilè ieri sera 12 gennaio

L’ultimo sforzo per la prova di coraggio

La prova di coraggio di ieri sera 12 gennaio a Ciao Darwin era il test di sorpassare al buio vagoni pieni di animali: lombrichi, pipistrelli, marabú (un uccello dal becco grande) e avvoltoi. Accettano entrambe al primo giro ma viene premiata la simpatia della giovane napoletana che fa recuperare la sua categoria. Il defilè vede degne di nota Elenoire Casalegno nella versione di giorno, una coppia mamma-figlia in discoteca, Lavinia Abate al mare e Cecilia Capriotti in intimo. Con una settantina di punti di scarto nella serata di ieri il defilè lo hanno vinto le Milf. I punti di differenza sono solo venti e per l’ultima prova, quella dei cilindroni si parte alla pari tra le due categorie.

La prima domanda alla teen è quale film di Paolo Sorrentino ha vinto l’Oscar, non lo sa e perde, la rivale replica indovinando il segno zodiacale di Rocco Siffredi. Entrambe sbagliano, la più adulta sul premio Nobel alla Letteratura per Bob Dylan, la ragazzina non conosceva l’Orso D’oro. La risposta che fa la differenza è quella su Giulio Cesare: chi ha vinto ieri sera a Ciao Darwin 9 tra Teen e Milf sono le Milf. Nella linea comica del programma condotto da Paolo Bonolis da segnalare, oltre alle solite gag di Luca Laurenti, la prestazione di Padre Natura che ha accompagnato il defilè dalla sua postazione applaudendo e complimentandosi con la bellezza delle protagoniste.

