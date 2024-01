Tali e Quali Maria De Filippi chi è l’imitatore in giuria

Nella prima puntata di Tali e Quali del 13 gennaio il quarto in giuria è Maria De Filippi: chi la imita

Maria De Filippi è davvero la signora della TV e si è sdoppiata. Questa sera a Tali e Quali nella puntata del 12 gennaio siede in giuria accanto a Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Cristiano Malgioglio, più volte, aveva letto in diretta i messaggi in cui la conduttrice commentava la puntata di Tale e Quale Show, quella con i Vip. L’ideatrice di C’è Posta per te è, infatti, una estimatrice del programma di Carlo Conti e non ne ha fatto mai mistero, nonostante fosse la concorrenza del sabato sera di Rai 1. In passato Carlo Conti e Maria De Filippi hanno condotto insieme il Festival di Sanremo a dimostrazione che non ci sono rivalità che tengano quando si tratta di professionisti che non peccano di inutile divismo. Ovviamente non è di certo la moglie del compianto Maurizio Costanzo ospite del programma rivale: chi imita Maria De Filippi è Vincenzo De Lucia quarto giudice della puntata di stasera 13 gennaio di Tali e Quali. Il comico è già stato più volte ospite di Carlo Conti sia nella versione Nip che Vip del programma e torna in grande stile dopo un boom di popolarità. Tra le sue imitazioni più famose ci sono quelle di Barbara D’Urso e Maria Venier oltre a quella della ideatrice e conduttrice di C’è Posta per Te, performance che ha portato in tv grazie a Made In Sud e Stasera Tutto è Possibile.

Vincenzo De Lucia chi è che imita Maria De Filippi

Il quarto giudice di Tali e Quali di stasera 13 gennaio è di origini napoletane dove è nato nel 1987 e ha quindi 37 anni di età. La sua carriera è iniziata su emittenti regionali prima e poi nei teatri più importanti della città partenopea. Tra le curiosità su Vincenzo De Lucia c’è da sottolineare che non è famoso per Maria De Filippi ma per l’imitazione di Mara Venier. In uno spettacolo dedicato dal titolo Zia Mara Celebration ha portato in scena proprio la conduttrice di Domenica In diventando virale sui social. La stessa “vittima” dell’imitazione condivise alcuni stralci delle sue esibizioni permettendo a Vincenzo De Lucia di raggiungere la popolarità che gli ha aperto le porte del piccolo schermo e proprio quello della Rai. Già agli inizi della sua carriera il suo cavallo di battaglia era quello di imitare donne pur essendo uomo, peculiarità che lo contraddistingue rispetto ai colleghi comici che hanno fatto parte del cast di Tale e Quale sia nella versione vip che nip. Della sua vita privata non parla molto ma si sa che attualmente Vincenzo De Lucia è single.

