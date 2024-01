Terra Amara Betul che fine fa: a causa sua finisce la soap

Betul in Terra Amara è la cattiva nominata vicepresidente dell’azienda di Demir: che fine fa, chi uccide e perché il suo ruolo è importante per il finale di stagione

Per chi sia ancora indeciso su quale sia il ruolo di Betul in Terra Amara e se il suo personaggio avrà un epilogo simile a quello di Demir, da cattivo a buono, ora ha la risposta. Il personaggio interpretato da Ilayda Cevik resta perfido fino alla fine e anzi diventa decisivo per mettere la parola fine alla storia di Cukurova. Betul è figlia di Sermin avuta con Sabahattin, la vediamo comparire all’improvviso nella terza stagione della serie turca rivelando la sua identità. Demir, che conosce bene Sermin e di cui si fida ciecamente, decide di nominarla amministratore delegato della sua holding. Di lei farà il braccio destro soprattutto quando dovrà fuggire perché accusato ingiustamente dell’omicidio della mamma di Umit, Sevda. Inizialmente è un personaggio di secondo piano, sta sempre in mezzo ma la sua storyline si sviluppa molto dopo nel corso della quarta e ultima stagione di Terra Amara. Si scopre in realtà che Betul è nipote di Serafettin. L’uomo è l’antico socio di Adnan Yaman, padre di Demir, e come sappiamo non era di certo un Santo. Quest’ultimo ha truffato Serafettin e gli ha tolto la sua parte di azienda per impossessarsene, così l’uomo per il dolore del danno economico e morale subito si è suicidato. Betul quindi diventa protagonista di Terra Amara perché vuole vendicarsi degli Yaman, impossessarsi delle loro ricchezze che ritiene spettino in realtà alla sua famiglia.

Terra Amara Betul muore?

Betul in una scena di Terra Amara (Antena 3)

Inizialmente punta tutto sulla sua bellezza e per attirarsi i favori e non farsi scoprire flirta sia con Hakan, di cui per prima scopre la vera identità e il suo falso ruolo di Mehmet, e soprattutto Fikret su cui in realtà sembra essersi davvero innamorata. Una volta scoperto che Demir è morto e che non farà più ritorno a Cukurova, Betul continuerà a tramare alle spalle di Zuleyha, unica proprietaria dell’azienda Yaman. Così mette da parte su suggerimento di sua madre Sermin il suo amore per Fikret e si allea con Abdulkadir, socio cattivo di Hakan. Arriva ad un passo dall’ottenere la sua vendetta ma viene scoperta dallo stesso vecchio nemico di Demir, il finto Mehmet, che la caccia per sempre da Cukurova senza però denunciarla. L’imprenditore infatti decide di porre fine alla sua alleanza con Abdulkadir perché si innamora ricambiato: Hakan e Zuleyha si sposano. Sarebbe il lieto fine perfetto ma come finisce Terra Amara non è purtroppo così. Betul irrompe durante i festeggiamenti del matrimonio della nuova coppia e spara contro Zuleyha, il marito si frappone tra la pallottola e la moglie e muore sul colpo. Betul fa una brutta fine, non muore perché le viene risparmiata la pena di morte ma deve scontare 24 anni di carcere.

Copyright Image: ABContents