Grande Fratello Beatrice Luzzi L’Eredità: verità su ruolo delude

Beatrice Luzzi si definisce autrice del programma L’Eredità di Raiuno ma in realtà la verità è un’altra: cosa abbiamo saputo

Il caso è diventato ormai un modo per rinfacciarsi accuse reciproche tra i fan di Anita (le Aniters) e quelle di Beatrice Luzzi (le Luzzers): qual è il ruolo dell’attrice a L’Eredità? Il programma televisivo è tornato di recente in onda su Raiuno, con la conduzione di Marco Liorni, dopo una lunga pausa grazie al successo di Reazione a Catena. Tra l’altro, avrebbe dovuto esserci al timone Pino Insegno ma il doppiatore e conduttore non è stato confermato come da accordi. Niente mani vuote, però, per uno degli ex membri della Premiata Ditta che sostituirà proprio Liorni a Reazione a Catena quest’estate. A produrre L’Eredità è la Banijay Italia dal 2019 dopo i primi sette anni firmati dalla casa di produzione Magnolia. Sia Banijay Italia che Endemol Shine (casa di produzione del Grande Fratello) sono due controllare della Banijay SAS. Proprio per questo è apparso davvero particolare la presenza di Beatrice Luzzi nel cast del reality perché l’attrice, sulla bio del suo sito internet e sulla sua pagina Facebook, ha scritto di essere autrice proprio per Banijay. Nello specifico, così come dichiarato anche diverse volte all’interno della casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si definisce autrice de L’Eredità e perché allora è un caso?

Beatrice Luzzi che ruolo ha ne L’Eredità

Perché in realtà il suo ruolo è stato un altro così come dichiarato dall’ufficio stampa della MNCOMM che si occupa della comunicazione della Banijay Italia. La rossa, che tanto ha entusiasmato il pubblico del GF, in realtà è stata adattatrice dei testi del programma condotto oggi da Marco Liorni e prima da Flavio Insinna. Si tratta quindi di un ruolo diverso e ricoperto prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, da cui ricordiamo è presente dai primi di settembre. La polemica social, creata da gran parte delle fan di Anita Olivieri, si basa sul fatto che Beatrice Luzzi abbia avuto un ruolo, a prescindere da quale sia, a L’Eredità e che ora si trova ad essere concorrente del Grande Fratello, entrambe trasmissioni che fanno capo alla stessa società. Tutto nasce in replica al fatto che le Luzzers, fandom dell’attrice, attaccano Anita Olivieri per le numerose voci di presunta relazione con uno degli autori del Grande Fratello, Alessandro Santucci. Anche negli ultimi giorni sono tanti gli indizi raccolti come il sogno premonitore della plurilaureata che parlava con il fratello Leandro, sorpresa della puntata del 15 gennaio, o alcune frasi della bionda romana ricollegabile ad una liason mai ufficialmente rivelata durante il reality. Una piccola curiosità: i primi di novembre Beatrice Luzzi nella Casa iniziò a parlare del suo lavoro quando era a tavola con Jill Cooper, Massimiliano Varrese e Gianpiero Mughini. Bea spiegò che spesso si isolava perché anche nella vita fuori dalle telecamere era abituata a passare molto tempo da sola. Ha raccontato di trascorrere anche 8-10 ore al computer per lavoro. A quel punto Jill Cooper le chiese che tipo di professione facesse e così Eva di Vivere ha rivelato di fare l’autrice de L’eredità (in realtà adattatrice testi ndr). Stava descrivendo la sua attività, fatta di ricerche certosine su diversi argomenti quando poi è arrivata la censura della regia.

