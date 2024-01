I Fantastici 5 Manuel Bortuzzo perché non c’è nel cast

Manuel Bortuzzo è presente nella fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova ma non nel cast come si immaginava

Una volta vista sulla rete ammiraglia Mediaset I fantastici cinque, con Raoul Bova nei panni dell’allenatore di atleti paralimpici Riccardo, a qualcuno è rimasto l’amaro in bocca. Perché non c’è nel cast Manuel Bortuzzo? Alfonso Signorini, nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 del 15 gennaio, aveva annunciato con orgoglio che il suo ex gieffino vip avrebbe preso parte alla fiction di punta di questa stagione di Canale 5 che vanta nel cast pezzi da novanta come appunto, Raoul Bova insieme a Francesca Cavallin, Stefano Pesce e Chiara Bordi. Peccato non averlo visto nelle prime puntate anche perché la trama parla di una vita quotidiana che Bortuzzo conosce. La voglia di vincere di diversi atleti paralimpici, chi nato con disabilità chi ha perso un arto tramite incidente, è quella vista nella fiction ispirata alla sua biografia dal titolo Rinascere. La trama de I Fantastici 5 vede un uomo solo, vedovo, che deve ripartire dalla sua vita privata. Per amore del suo lavoro Riccardo, l’allenatore interpretato da Raoul Bova, ha trascurato le sue figlie, oggi adolescenti che sono costrette a vivere con lui dopo la morte della madre. Lo sportivo ha l’occasione più importante della sua carriera: allenare un gruppo di atleti paralimpici pronti a vincere l’Europeo. I protagonisti in campo sono Christian, Elia, Marzia e Laura, a sostegno dei runner ci sono il medico Freddie e la fisioterapista Alessandra. Alla guida di questo team c’è Sofia presidente della Novalux, società che si occupa dei ragazzi. Ci si aspettava ovviamente che nel cast de I Fantastici 5 ci fosse il nuotatore Manuel Bortuzzo come attore per interpretare la vera storia della sua vita. C’è chi ipotizza che sia presente nelle ultime puntate nel ruolo di sé stesso come cameo in una fiction importante come questa che vede protagonista Raoul Bova.

Manuel Bortuzzo è Christian in I Fantastici 5

Instagram Manuel Bortuzzo

Noi invece riteniamo che la verità sia un’altra dato che lo stesso fidanzato di Lulù Selassie al GF VIP non ha mai sponsorizzato la sua partecipazione alla fiction, non ha dedicato nessun post social per promuovere la messa in onda su Canale 5 e non è stato presente a eventi o conferenze stampa di presentazione insieme al cast. In realtà uno dei personaggi de I Fantastici 5 è Manuel Bortuzzo nella realtà, o meglio in parte. Si tratta di Christian. Il ragazzo interpretato da Vittorio Magazzù è un giovane bello e sempre con il sorriso sulle labbra, durante una serata in discoteca in cui conosce una ragazza è vittima di una rapina. Colpito alle spalle da un proiettile, la corsa in ospedale fa sì che riesca a sopravvivere ma non può più camminare rimanendo sulla sedia a rotelle. Ad anni di distanza dall’incidente è fidanzato con la ragazza conosciuta quella sera e si allena per vincere con Riccardo. Nella realtà Manuel Bortuzzo è stato vittima di uno scambio di persona e così come il personaggio de I Fantastici 5 a causa del ferimento per una sparatoria resta paralizzato dalla vita in giù. Anche la storia con Martina, ragazza che aveva conosciuto qualche tempo prima l’ex concorrente del GF, ricorda quella di Christian e Isabella che si vede nella fiction I Fantastici 5.

