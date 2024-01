I Fantastici 5 nel cast attori davvero disabili? Che bella storia

I Fantastici 5 con Raoul Bova racconta la storia di un gruppo di atleti paralimpici, nel cast anche Chiara Bordi nei panni di Laura

I Fantastici 5 in quattro puntate racconta la storia di un gruppo di ragazzi affetti da disabilità pronti a gareggiare agli Europei paralimpici. Nel cast figura Chiara Bordi attrice di 23 anni realmente disabile avendo perso da bambina, a causa di un incidente, la gamba sinistra. Oggi porta una protesi. Modella, è già nota per aver partecipato a Miss Italia nel 2018 classificandosi terza, in breve tempo è diventata star di Amazon Prime partecipando alla serie Prisma, interpretando Carola. Non molto tempo fa è diventata virale sui social grazie ad un monologo portato al programma Le Iene. L’attrice che interpreta Laura in I Fantastici 5 ha anche parlato di quanto inizialmente fosse preoccupata delle similitudini tra persona e personaggio e alla storia in parte vera che c’è dietro l’atleta che interpreta. Temeva che le difficoltà legate ad avere un handicap fossero trattate in maniera troppo censurata mentre bisogna rapportarsi a chi è disabile non come se fossero eroi ma persone.

I Fantastici 5 cast: tutti gli attori

Non tutti gli attori del cast de I Fantastici 5 sono realmente disabili e non raccontano la loro storia vera ma sicuramente ben rendono in scena il sentiment di numerosi atleti paralimpici noti e non noti al grande pubblico. L’attore Vittorio Magazzù interpreta Christian Belli, si ritrova in carrozzina perché dopo una rapina nel locale in cui si stata divertendo è stato colpito alla schiena procurandogli un danno permanente che gli impedirà di camminare. Quell’incidente gli ha fatto scoprire l’amore perché si fidanzata con la ragazza conosciuta qualche ora prima della sparatoria. Nella sua nuova vita si allena con Raoul Bova per vincere da velocista gli Europei paralimpici. In molti ritengono che la storia di Christian sia ispirata a quella di Manuel Bortuzzo. L’attore Enea Barozzi interpreta il ragazzo celebroleso dalla nascita Elia Mariani, la sua disabilità gli porta non difficoltà legate all’essere cosciente ma al movimento. Significa che è sempre lucido però a volte ha difficoltà a muovere gli arti. Ad interpretare Marzia Giordano è invece la nota attrice Fiorenza D’Antonio già vista a Miss Italia e nei panni di Bianca ne Il Commissario Ricciardi. Nel cast de I Fantastici 5 la bionda dagli occhi azzurri interpreta runner ex tennista che ha perso la vista a causa di un incidente. Gianluca Gobbi è Alfredo Marmorini detto Freddie responsabile medico degli atleti paralimpici e costretto sulla sedie a rotelle ma solo con lo sviluppo della trama si conoscerà il motivo. L’avete già vista in Cuori e Summertime, Gaia Messerklinger è Alessandra Federici fisioterapista che a causa di un incidente ha perso una gamba. Sarà molto vicina a Raoul Bova nei panni dell’allenatore Riccardo Bramanti, rimasto vedovo. Nel cast c’è anche Francesca Cavallin presidente dell’associazione sportiva che mette sempre al primo posto nella sua vita l’attività degli atleti paralimpici.

