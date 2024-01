Terra Amara Betul e Fikret si mettono insieme e si sposano? L’altra!

In Terra Amara una coppia è pronta al matrimonio: Fikret e Betul. Arriva però una misteriosa donna a cambiare per sempre le loro sorti

Chi già aveva cacciato i fazzoletti dalla borsetta per commuoversi alla vista di un matrimonio tra Betul e Fikret dovrà tirare un sospiro di sollievo perché ci sarà il lieto fine. Con questa espressione non intendiamo però quello che voi immagine piuttosto che l’epilogo di una storia d’amore nata sulla finzione sarà inaspettato. Ricordiamo che Betul e Fikret sono cugini perché la perfida rivale di Demir è una sua parente: suo nonno era cugino di Adnan Yaman. Il personaggio interpretato da Ilayda Cevik ci ha provato in tutti i modi ad avvicinarsi al nuovo protagonista dell’ultima stagione di Terra Amara e ci è in parte riuscita. Le sue armi di seduzione hanno portato Betul e Fikret a trascorrere un’intensa notte di passione ma dopo aver dormito insieme, il nipote di Fekeli ha dato il benservito alla figlia di Sermin. Non è stata una lite esplicita ma un allontanamento fatto di risposte piccate e freddezza. Con il tempo però Fikret ha iniziato a fidarsi dell’amministratore delegato della Yaman Holding soprattutto dopo un episodio che è diventato cruciale per la loro storia d’amore. Betul, dopo lungo tempo in cui sembrava scomparso, ha salvato il piccolo Alì Adnan, figlio di Mujgan e Yilmaz, riportandolo a Cukurova quando tutti erano in preda alla disperazione pensando fosse morto. Ovviamente era uno stratagemma architettato dallo stesso personaggio interpretato da Ilayda Cevik per conquistare suo cugino.

Terra Amara Fikret e Zeynep

Il suo piano va a buon fine perché dopo questo episodio l’imprenditore si lascia andare e Betul e Fikret si mettono insieme. Non solo poco dopo il nipote di Fekeli regala alla sua fidanzata un bellissimo anello di fidanzamento e la chiede in sposa. Betul pensa di aver fatto il colpaccio, compra un meraviglioso abito nuziale e fa anche l’addio al nubilato insieme a sua madre Sermin e alle sue amiche. In Terra Amara però Betul e Fikret non si sposano perché il fratellastro di Demir scopre che è una truffatrice. Attenzione non viene per il momento a conoscenza del piano della perfida figlia di Sermin però si rende conto tramite dei documenti che ha venduto un terreno di proprietà della Yaman Holding e si è intascata dei soldi. Andrà, come facile immaginare, su tutte le furie e deciderà di lasciarla ad un passo dal matrimonio. Inizialmente l’uomo non rivela alla sua fidanzata i motivi della rottura così da indagare meglio su di lei, scoprendo la verità. Ci sarà però un lieto fine per il nipote di Fekeli, nelle ultime puntate di Terra Amara arriverà un nuovo personaggio, Zeynep. Si tratta di un insegnante di chimica che arriverà a Cukurova per una cattedra al liceo della città, incontrerà casualmente il suo futuro marito. Infatti Fikret e Zeynep si sposeranno poco dopo essersi conosciuti e avranno una figlia che chiameranno Mujgan.

Copyright Image: ABContents