Uomini e Donne che lavoro fa Mario che corteggia Ida

Nel trono di Ida di Uomini e Donne spicca Mario Cusitore, che lavoro fa e di cosa si occupa

Che lavoro fa Mario di Uomini e Donne vi stupirà. Il corteggiatore di Ida Platano, ex dama del Trono Over e oggi Tronista, si definisce già famoso e non in cerca di visibilità come molti haters lo definiscono. Spesso gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari parlano di Radio e lo stesso cavaliere dal super fisico scolpito ha fatto una bella dedica radiofonica alla sua Ida. Cusitore vuole portare la parrucchiera fuori dal programma ed essere la sua scelta. A scatenare dubbi sulla veridicità del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi non sono solo segnalazioni, a pesare è anche, suo malgrado, la professione che lo vede costantemente sotto i riflettori. Il corteggiatore napoletano di Ida è stato un giocatore di basket. Nella stagione a cavallo tra il 2017 e il 2018 ha militato nelle serie minori laziali, giocando a Formia, Itri. Mario di Uomini e Donne prima della radio ha svolto il suo lavoro di giocare di Basket nel Latina, sua squadra storica, dopo un lungo percorso nel napoletano come Mugnano e Casalnuovo. La sua ultima squadra risulta essere a Villaricca, sempre in Provincia di Napoli, con cui ha giocato nel 2020. Oggi a 44 anni Mario di Uomini e Donne di lavoro fa lo speaker radiofonico a Radio Kiss Kiss. Entrando nel dettaglio, da due anni il corteggiatore di Ida Platano fa parte del cast del fortunato programma Pippo Pelo Show. A condurre la trasmissione sono Pippo Pelo e Adriana Petro.

Uomini e Donne Mario Cusitore cosa fa a Radio Kiss Kiss

Questa coppia professionale l’abbiamo vista anche in queste stagioni di Amici, sia in veste di giudici delle gare cover sia come esperti per votare i singoli inediti degli allievi. La trasmissione va in onda la mattina dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, e si occupa di musica, attualità e spettacolo. Mario al Pippo Pelo Show dà allegria spesso lo vediamo curare al linea comica del programma con il conduttore che ironizza sulla loro differenza di fisico. È possibile vedere Mario di Uomini e Donne anche nei TikTok del profilo ufficiale di Radio Kiss, con la sua ironia interpreta i trend più vitali sui social. Dal profilo Instagram di Cusitore è possibile vedere che il corteggiatore di Ida partecipa anche a serate in discoteca, non è chiaro se come dj per il suo lavoro o per trascorrere qualche ora del suo tempo libero. Non mancano sui social scatti del cavaliere presente nel programma di Maria De Filippi con vip che fanno parte del mondo dello spettacolo, cantanti e attori che periodicamente prendono parte al Pippo Pelo Show. Per quanto riguarda invece oltre la professione quali sono le passioni dello speaker radiofonico, tra queste possiamo sicuramente annoverare quella per il fitness e per la moda. Il napoletano ama infatti condividere sempre con i suoi follower quando va in palestra, che tipi di allenamento fa per restare in forma e mantenere il suo fisico scolpito senza trascurare la dieta. Tra le curiosità su di lui, ha un gatto.

