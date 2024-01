Grande Fratello Greta stesse frasi a Vittorio e Mirko: c’è un copione?

Al Grande Fratello Greta e Vittorio sembrano poter essere una nuova coppia. La ex tentatrice però utilizza le stesse frasi dette a Mirko. C’è un copione?

Le ultime notizie su Mirko e Perla sono calienti e rivelatrici anche quando i due non vivono da tempo sotto lo stesso tetto al Grande Fratello. Nonostante sia grande protagonista in studio con i confronti con le sue ex e con Giuseppe Garibaldi, l’imprenditore rietino è uscito ufficialmente dal GF già da mesi. Il triangolo Perla Greta Mirko sembra ormai alle spalle, l’ex tentatrice di Temptation Island sta facendo il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia e piano piano sta anche dimostrando di poter giocare un ruolo importante. Negli ultimi giorni il suo rapporto con Vittorio si è fatto sempre più stretto e addirittura si è parlato di un bacio tra VIttorio e Greta ma in realtà si è trattata di una fake news partita proprio dalla casa. Tutto è nato dall’idea di Fiordaliso di fare uno scherzo a Sergio e Beatrice e così la cantante ha rivelato ad entrambi che tra Greta e Vittorio c’era stato un bacio durante la notte. Un episodio inventato di sana pianta che però ha portato tanti utenti sui social a credere che i due si siano davvero baciati. A distanza di ore c’è chi ancora non ha scoperto che si tratta di uno scherzo di Fiordaliso ma precisiamo anche noi che il bacio tra Greta e Vittorio non c’è mai stato. L’avvicinamento tra i due giovani però c’è stato ed entrambi vengono spesso tirati in ballo per eventuali ship. La ex tentatrice è stata accostata a Sergio e Vittorio, mentre il modello prima a Beatrice e Monia poi proprio a Greta. Se per lo chef e deejay sembrano non esserci reali speranze con l’ex di Mirko, chi invece è in pole position è proprio Menozzi, il riccio concorrente del Grande Fratello. Un rapporto che sta crescendo pian piano e che è sempre stato definito come tra fratelli anche se nelle ultime ore le parole e gli atteggiamenti danno più la sensazione di un autentico flirt.

Grande Fratello Greta in fotocopia: prima Mirko e ora Vittorio

Proprio in uno dei dialoghi tra Greta e Vittorio sono stati involontariamente tirati in ballo anche Mirko e Perla, non espressamente dai due ma a causa di una frase che l’ex tentatrice ha detto al modello. Dopo averla sentita abbiamo avuto un dejavu noi della redazione di Contrataque che abbiamo seguito con grande attenzione anche Temptation Island. La frase incriminata è “Fai bene al cuore” detta da Greta a Vittorio ma già sentita a luglio. In quel caso a riferirla era sempre stata Greta ma nei confronti di Mirko durante la quinta puntata del 24 luglio 2023 del programma condotto da Filippo Bisciglia. Una casualità che fa quindi pensare che la ragazza sia davvero attratta e si sia invaghita di Vittorio o come in tanti potrebbero sostenere un errore madornale da parte di Greta? Infatti la stessa identica frase aumenta ancora una volta le ipotesi che dietro il comportamento dell’influencer ci sia una vera e chiara strategia o, per fare affidamento al linguaggio televisivo, un copione scritto. Una beffa per Perla e Mirko che a causa della ragazza hanno rotto una relazione di cinque anni o ancora peggio un chiaro riferimento al fatto che tra i tre protagonisti di Temptation Island ci fosse un accordo per avere tutti una fetta di popolarità e sfruttare le loro dinamiche per un’intera stagionale televisiva. La verità probabilmente non si scoprirà mai ma si potrebbe intuire solo ed esclusivamente alla fine del Grande Fratello quando i riflettori si spegneranno e Perla, Mirko e Greta torneranno alla vita reale, stories su Instagram e TikTok permettendo.

