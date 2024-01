Al Grande Fratello arriva Mare Fuori: lo show di Rosa Ricci VIDEO

Dopo quattro mesi sbarca nel reality Rosa Ricci di Mare Fuori: il Grande Fratello scopre una nuova protagonista inattesa

Proprio nella settimana in cui è stato presentato Mare Fuori 4, al Grande Fratello spunta Rosa Ricci. Non stiamo parlando dell’attrice Maria Esposito ovviamente ma di quello che è a tutti gli effetti il suo alter ego, almeno secondo i social. Dopo un lungo periodo di tranquillità, al punto tale da essere considerata poco adatta alle dinamiche di un reality, Perla Vatiero è finalmente venuta fuori mettendo in mostra un atteggiamento che nei modi e nelle parole ha ricordato agli utenti quello di Rosa Ricci di Mare Fuori.

A scatenare l’ira della ex di Mirko è stato Stefano Miele a causa di un battibecco avuto durante la notte quando non era presente la diretta del Grande Fratello. Proprio per questo la ricostruzione è possibile farla solo attraverso i racconti fatti da alcuni degli inquilini della casa la mattina dopo hanno spiegato cosa fosse successo. Tutto nasce da Stefano che pare abbia cercato di calmare Perla, nervosa a causa di Monia che russava.

Miele però si è sentito aggredito per i modi ritenuti eccessivi da parte della Vatiero e confrontandosi con Beatrice, la Luzzi con una frase fa scatenare l’inferno. “È venuto fuori il personaggio” sono le parole dell’attrice che subito viene messa nel mirino della ex concorrente di Temptation Island. Dopo essersi svegliata Perla spiega come sono andate le cose e dopo aver saputo dei commenti di Stefano e Beatrice ha iniziato ad accalorarsi.

La salernitana non ci sta a questo gioco perché secondo il suo parere hanno sbagliato persona. Con toni e parole che ricordano Rosa Ricci di Mare Fuori ha iniziato il suo racconto con Grecia e Greta: “Mi sono rotta le scatole, sono due mesi che sono stanca già per fatti miei. Non si deve permettere. Io ho detto brutte parole? Se pensa che mi metto a piangere per lei in preda ha l’esaurimento ha sbagliato proprio persona (riferendosi a Beatrice” e poi “io lo rovino” (questa volta facendo riferimento a Stefano).

Grande Fratello Perla Vatiero in modalità Rosa Ricci

Poi la scelta di andare via a cambiarsi lanciando la minaccia “gli do tempo due settimane qua dentro, di vita proprio”. Successivamente, nonostante le promesse a se stessa di essere incrollabile, piange spiegando di non essere aggressiva come detto da Miele. “Io so quanto ho migliorato e non mi viene proprio da essere aggressiva”, la sua giustificazione davanti a Monia e Letizia.

Sui social in tanti hanno così associato il comportamento di Perla a quello di Rosa Ricci, protagonista di Mare Fuori. Anche nel tentativo di chiarimento con Stefano, l’atteggiamento avuto ha esaltato i fandom della ragazza salernitana mentre è stato criticato dagli altri utenti che ritengono i toni davvero eccessivi. Del resto il percorso di Perla è al centro del dibattito del pubblico social da tempo.

Nella serata di ieri intanto si sono costruite le basi per uno scontro con Beatrice Luzzi. La Vatiero ha iniziato a ipotizzare che l’attrice stia trovando il momento giusto per attaccarla, ma non ha intenzione di retrocedere “devo passare sti due mesi non hai capito proprio niente”. Tutto nasce dal fatto che più volte la Rossa ha chiesto di aiutare a fare i piatti o almeno questo è stato individuato come punzecchiatura alla ex di Mirko. Il discorso di Perla però si è interrotto proprio quando Beatrice era nei paraggi. Un passo indietro in attesa di sfoderare tutto durante la puntata?

Ma Perla chi si crede di essere? Rosa Ricci? Ma anche meno che non stai in mare fuori scema #grandefratello pic.twitter.com/ZdQSIqCx8t — Sara P. (@SaraizP_) January 22, 2024

