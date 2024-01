Grande Fratello Perla Vatiero laurea: è giallo. Solo diploma?

Dopo le gaffe di Perla Vatiero al Grande Fratello, i fan si chiedono se abbia una laurea. Non ci sono prove che abbia fatto l’università

Dopo l’esperienza a Temptation Island Perla Vatiero è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip a causa della sua apparente rottura con Mirko Brunetti, con cui aveva partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia, e per aver intrapreso una breve relazione con il tentatore Igor Zeetti e una frequentazione con Luca Vetrone, ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

L’ingresso di Mirko nella casa del Grande Fratello ha riacceso i riflettori sulla coppia e in particolare sulla salernitana che tra una parola non detta e una lettera strappalacrime non si è mai realmente dichiarata al suo ex. A furor di popolo Perla Vatiero è entrata nella casa più spiata d’Italia e ha alimentato ulteriormente il triangolo con Mirko e Greta, tentatrice con cui l’imprenditore rietino aveva iniziato una relazione.

Dopo l’eliminazione a sorpresa di Mirko, la concorrente originaria di Angri è diventata beniamina assoluta dei Perletti, fandom che sostiene il ritorno di fiamma tra lei e il suo ex. Ovviamente il suo percorso al Grande Fratello è totalmente diverso rispetto a quello intrapreso a Temptation Island e in molti si sono interessati a Perla Vatiero oltre al gossip, in particolare conoscere il suo lavoro e il suo titolo di studio.

Secondo quanto riportano tutte le testate che hanno trattato l’argomento, Perla Vatiero ha una laurea in Scienze Motorie. Un dettaglio che, sempre secondo quanto scritto da più fonti, sarebbe stato possibile trovare nella sua bio di Instagram. Usiamo il condizionale non a caso perché a sorpresa non ci sono prove e nemmeno riscontri che confermano che Perla Vatiero sia laureata.

Perla Vatiero titolo di studio

Qualche simpatico strafalcione di troppo durante il suo percorso al Grande Fratello è diventato virale sui social attirando l’attenzione degli haters o dei fandom contrapposti ai Perletti che hanno cercato di indagare ulteriormente sul titolo di studio di Perla. “Non metto zin zan” (al posto di zizzania), “la francia” (intesa come frangia come hair look) e tanti altri scivoloni hanno reso la Vatiero sempre cercatissima soprattutto per chi non la conosce e non ha seguito la sua esperienza a Temptation Island.

Su Facebook non c’è scritto che Perla sia laureata o che abbia frequentato l’Università, c’è solo che ha frequentato l’ITC G. Fortunato indirizzo ragioneria. Per i maligni la grande presenza della ragazza sui social cozza la mancanza di riferimenti alla laurea e nemmeno una fotografia con tocco e tesi tipica di quel giorno speciale. Tante però gli scatti in compagnia dell’ex Mirko e di alcuni amici, ma soprattutto il dettaglio che fa impazzire i Perletti è che nel suo profilo non è aggiornato nemmeno il suo stato sentimentale.

Infatti risulta ancora impegnata mentre la sua foto profilo è stata cambiata il 20 marzo 2022. In attesa di capire se Perla Vatiero sia laureata, è importante però sottolineare come spesso molti utenti non aggiornino le informazioni sui loro profili e che la stessa salernitana è una grande appassionata di sport. Lo abbiamo visto anche al Grande Fratello quando durante il blocco dedicato alla morte della sua sorella gemella, ha spiegato di aver trovato lo sport come ancora di salvataggio.

Dopo un’adolescenza difficile ha fatto un appello dicendo di non perdersi a chi vive un momento di difficoltà. Probabile quindi che Perla Vatiero possa avere una laurea in Scienze Motorie data la sua passione ma ad oggi non ci sono conferme ufficiali. Ovviamente chi fosse in possesso di prove che possano confermare la laurea di Perla Vatiero del GF in Scienze Motorie, può contattarci alla nostra mail di redazione presente sul sito per darci la possibilità di aggiornare il pezzo.

