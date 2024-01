Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 23 gennaio per l’eliminato

Sei concorrenti in nomination ieri sera 23 gennaio al Grande Fratello: volano stracci tra Perla e Beatrice, Fiordaliso on fire

Dopo quattro mesi di convivenza gli animi dei concorrenti del Grande Fratello continuano a scaldarsi. Nonostante dei blocchi in puntata decisamente contestati sui social, vedi l’affaire Monia Massimiliano Varrese o il prolungare eccessivo prima di chiudere il televoto, le nomination di ieri sera 23 gennaio hanno catturato l’attenzione del pubblico nonostante un orario davvero fuori da ogni logica.

Le critiche al reality sono ancora tante, in particolare secondo i molti utenti per la protezione incondizionata verso concorrenti che violano il regolamento e da tempo a rischio squalifica. L’attenzione questa volta è stata tutta rivolta allo scontro Beatrice Perla, nato in realtà quasi per caso con la Vatiero che ha preso la palla al balzo dopo un battibecco con Stefano per alimentare la rivalità con l’attrice.

Questo blocco insieme a quello tra Monia e Varrese, con quest’ultimo ferito per aver “scoperto” di un tal Giovanni ancora vicino alla sua ex nonostante le giustificazioni della donna, hanno influenzato le scelte degli inquilini nel momento di fare la propria nomination. Anche ieri sera 23 gennaio si è scelto il sistema piramidale con ognuno dei concorrenti che ha pescato una piramide con una base con un cerchio nero o senza che stabilisce se fare la nomination in modo palese o nel segreto del confessionale. Nessuna immunità anche questa volta nonostante la vittoria al televoto da parte di Beatrice ma ormai da settimane questa regola è stata di fatto abolita così come i preferiti della casa e dell’opinionista Cesara Buonamici.

Grande Fratello chi ha nominato chi ieri sera 23 gennaio

Ieri sera 23 gennaio nella puntata del Grande Fratello la prima a fare la nomination è stata Anita che ha pescato il piramidale con la base nera. La plurilaureata ha nominato Monia perché ha visto Massimiliano stare male per quanto successo e perché spera che riescano a ritrovarsi. Sergio ha nominato in maniera palese Paolo perché non ha ritrovato quel rapporto che si erano promessi di instaurare.

Una motivazione costruttiva che è stata accettata da Paolo. Letizia in confessionale ha nominato Monia per la stessa ragione di Anita e perché non è mai stata totalmente sincera con Massimiliano. Da applausi la scelta di Fiordaliso per il discorso fatto dopo aver nominato Perla. Per la cantante è sempre più difficile parlare e dire un pensiero perché tutti pensano al concetto “non voglio che passi un messaggio sbagliato”.

La critica nasce dopo aver chiamato simpaticamente “boss” la Vatiero, termine che non è stato apprezzato dalla stessa ex concorrente di Temptation Island. Oltre all’accorato appello, la nomination di Fiordaliso a Perla ha una motivazione ben precisa: deve fare un po’ di più in casa e anche perché è una delle persona con cui parla meno.

La zia, così come la chiamano nella casa, ne ha anche per Massimiliano perché è stanca del suo atteggiamento sempre attento a non far passare determinati messaggi. Ieri sera 23 gennaio al Grande Fratello è stato il turno di Federico che in confessionale ha nominato Greta perché fa passi verso di lei mentre lei non li fa verso di lui.

Sempre in confessionale Perla conferma la sua avversione nei confronti di Beatrice e la nomina perché le non piace il suo atteggiamento: prende atto delle debolezze altrui e ci gioca. Stefano pesca il piramidale con la base nera e in modo palese ha nominato Perla per il diverbio avuto in settimana. I toni non si placano, la Vatiero ricorda la frase detta da Stefano a Greta (non hai pucciato il biscotto?), lui le ricorda di aver chiesto scusa e soprattutto che anche lei dovrebbe chiedere scusa per i toni usati nel diverbio avuto qualche notte fa.

Perla non cede di un millimetro, per lei dire scusa tanto per non ha senso. Altro momento “altissimo” è quello di Grecia Colmenares che ha nominato Sergio per una parola che lo chef le avrebbe detto. Secondo la ricostruzione zoppicante dell’attrice, in una chiacchierata la stessa venezuelana aveva riferito a Sergio di essere single da quattro anni. A quanto pare il commento dello chef è stato “secca”.

Lascio a voi i commenti (senza dimenticare che Sergio è rimasto esterrefatto e incredulo negando tutto ciò). È toccato poi a Massimiliano che ha nominato Fiordaliso in modo palese per le sue critiche a Perla fatte con un eccessiva veemenza. La cantante non ci sta e risponde a tono ricordando che è stufa di questa storia dei messaggi sbagliati.

Paolo ricambia la nomination a Sergio perché non c’è rapporto tra loro, Vittorio in modo palese ha nominato Massimiliano perché ha un po’ di crediti con lui e perché vuole sollecitarlo ad avere più leggerezza. Rosy non ci sta e in modo palese ha nominato proprio Vittorio per la scelta di aver nominato Massimiliano e perché prima c’era un rapporto diverso tra loro e ora si sono persi.

Sempre in modo palese Monia ha nominato Sergio perché menefreghista e perché cucina poco. Beatrice in confessionale ha nominato Perla perché ha dimostrato di essere molto aggressiva ed è individualista così come detto in puntata. In modo palese Marco ha nominato Fiordaliso perché gli ha nascosto la scacchiera, Greta in confessionale ha nominato Sergio perché è molto diffidente e non si fida di lui.

Infine Garibaldi, sempre nel segreto del confessionale, ha nominato Sergio perché secondo lui è alla pari con Federico e se la possono giocare al televoto. Chi è stato nominato ieri sera 23 gennaio al Grande Fratello sono Federico e Stefano per aver perso ai precedenti televoti a cui si aggiungono Fiordaliso, Monia, Perla, Stefano e Sergio. Il meno votato sarà il prossimo eliminato dal reality.

