Amadeus origini: il conduttore è del sud e non lo sapevi

È vero che Amadeus è siciliano? Quali sono le origini del noto conduttore italiano, direttore artistico delle ultime fortunate edizioni di Sanremo

Amadeus è da anni uno dei volti di punta di Rai 1, grazie a programmi di grande successo condotti nell’ultimo decennio, da Tale e Quale Show (a partire dal 2013) e I soliti ignoti (dal 2016). Dal 2019 è il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, che sotto la sua gestione ha raggiunto nuovamente un successo eccezionale, contribuendo a rendere l’ex dj radiofonico uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano. In molti si chiedono quali siano le sue origini, e online circola anche la diceria che Amadeus sia originario della Sicilia. In realtà, Amedeo Umberto Rita Sebastiani (questo il suo vero nome) è nato il 4 settembre 1962 a Ravenna, in Emilia Romagna, ed è cresciuto a Verona a partire dall’età di 6 anni. Il trasferimento della famiglia in Veneto era dovuto al lavoro del padre, che era un maestro d’equitazione. Le origini di Amadeus sono però siciliane, come si può intuire in alcuni dei suoi siparietti comici con l’amico Fiorello. Il padre del conduttore del Festival di Sanremo, Corrado Sebastiani, proviene da Palermo, così come la madre Antonella. In varie occasioni, Amadeus ha avuto di ricordare le sue origini, e sebbene non sia nato e cresciuto in Sicilia è sempre rimasto legato alla terra della sua famiglia.

In particolare ha raccontato delle vacanze che da piccolo faceva coi genitori a Palermo, per andare a trovare i nonni, e poi in spiaggia a Sferracavallo e Mondello. Durante una puntata de I soliti ignoti, quando tra i concorrenti c’era il ristoratore palermitano Nino il Ballerino, il conduttore ebbe modo di dichiarare il suo amore per i panini alla milza tipici della regione. Sempre in quell’occasione, Amadeus aveva accolto il concorrente siciliano con un inequivocabile “Forza Palermo!” (anche se, dal punto di vista puramente calcistico, il conduttore di Rai 1 tifa motoriamente per l’Inter).

Amadeus il legame con Palermo e Napoli

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo

La Sicilia è rimasta nel cuore di Amadeus, nonostante poi la sua vita lavorativa lo abbia portato altrove. Ha mosso i primi passi nelle radio del veronese, fino a conoscere Claudio Cecchetto e approdare a Radio Deejay, trasferendosi dunque a Milano. Da qui, ottenne il primo grande successo che gli ha permesso di approdare in televisione, prima su Mediaset e poi sulla Rai, dividendosi da allora tra Roma e Milano. Ma la sua Sicilia resta comunque una terra in cui Amadeus torna sempre più che volentieri, quando ne ha l’opportunità. Il conduttore ha ricordato spesso anche di essere legato a Napoli, città d’origine della moglie Giovanna Civitillo (nata precisamente a Vico Equense). Inoltre proprio durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2024 ha svelato di aver fatto il militare a San Giorgio a Cremano, cittadina vicino Napoli.

