Chi veste Giorgia a Sanremo 2024: marca e prezzi

Valentina Davoli è la stilista che Giorgia ha scelto per selezionare i suoi abiti come co conduttrice della seconda serata di Sanremo 2024

Chi ha apprezzato l’abito di Fiorella Mannoia alla prima serata del Festival diventato subito iconico, sicuramente non può che apprezzare chi veste Giorgia a Sanremo 2024, ovvero Valentina Davoli (le due cantanti hanno la stessa stylist per questa edizione della kermesse musicale). La professionista di stile sceglie il look per la voce di Come Saprei praticamente da quando è iniziata la sua carriera da Big. Il segreto dietro la loro collaborazione professionale è legato al mood ispirato alla forte amicizia che le lega e che si manifesta dietro la scelta di ogni abito. La Davoli è infatti antesignana del concetto di vestito manifesto, scegliendo con lo stile che crea per ogni suo cliente un messaggio da mandare oltre ad avvolgere il fisico, spesso legati al femminismo. Quest’anno però la stilista che veste Giorgia a Sanremo 2024 ha già fatto intendere che non ci sarà bisogno di osare con scelte di “stile manifesto” perché già la presenza della cantante sul palco dell’Ariston nel ruolo di co conduttrice nella seconda serata parla da sé sul fronte di emancipazione femminile. Valentina Davoli ha spiegato anche perché ha scelto questi outfit per la voce di Di Sole e D’Azzurro.

Nel corso della sua carriera la compagna di Emanuel Lo, professore di Amici, non ha voluto essere contraddistinta per un look in particolare ma variare anticipando quella che poi sarebbe stata la moda del momento. Inoltre la stylist della co conduttrice per una sera del Festival di quest’anno ha spiegato quanto la sua amica ami distinguere i look per ogni diversa tipologia di lavoro che è chiamata a fare. La marca scelta per gli outfit di Giorgia a Sanremo 2024 da chi la veste è Dior ancora una volta. Gli abiti sono stati selezionati dopo aver visto anche la collezione haute couture di questa stagione firmata dal noto brand francese. La designer dei vestiti di Giorgia a Sanremo 2024 è Maria Grazia Chiuri che da sempre riesce anche solo con uno sguardo a capire cosa vuole Valentina Davoli in quel momento per vestire al meglio la cantante. Dietro le scelte di stile per la voce di Gocce di Memoria per la kermesse della città dei fiori, per la quinta volta condotto da Amadeus, ci sono due mood specifici: eleganza e comfortable.

Potresti essere interessato anche a: Giorgia quanti Sanremo ha fatto e quanti ne ha vinti

Sanremo 2024 Giorgia reinventa i suoi outfit

Giorgia al Festival di Sanremo 2023

I vestiti di Giorgia, anche i più audaci, sono sempre connotati da quel tocco di sobrietà mai banale che la rendono sempre femminile e signorile. L’artista non vuole però mai rinunciare a sentirsi comoda negli outfit che indossa nelle serate più importanti e scintillanti o ad una pizza con gli amici. Per questo Valentina Davoli ha rispettato, anche nel suo ruolo di co conduttrice, questa richiesta specifica di una delle voci più famose e importanti del panorama musicale nazionale. Per quanto riguarda i prezzi degli abiti di Giorgia a Sanremo 2024 c’è da mettersi le mani nei capelli perché si possono solo immaginare le cifre dell’haute couture di Dior. Il costo può oscillare tra i 25 mila di un abito di seconda mano e addirittura ai 2 milioni di euro dell’abito indossato da Nicole Kidman agli Oscar del 1997 (ovviamente non crediamo che Giorgia si spinga a tanto). Se vi va di ispirarvi ai look dell’artista, più alla portata (diciamo), è il pret a porter di Dior dove un abito asimmetrico total black costa poco sotto i 4 mila euro.

Copyright Image: ABContents