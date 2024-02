Chi vota alla finale di Sanremo 2024

Sanremo 2024 è arrivato al gran finale, con la quinta e ultima serata. Ma chi vota alla fine del Festival che assegnerà l’ambito premio alla canzone vincitrice?

Siamo arrivati alla finale: stasera, sabato 10 febbraio, sapremo chi vincerà Sanremo 2024. Ma chi sarà a deciderlo? Ogni anno ci sono infatti modifiche al regolamento, e non a tutti è chiaro come funziona il meccanismo di voto del Festival della canzone italiana. Proviamo allora a fare un po’ di chiarezza prima dell’inizio della serata conclusiva di Sanremo 2024. Iniziamo con lo spiegare quante giurie sono presenti al Festival. Sono in tutto tre, divise per competenze, ma da quest’anno non c’è la celebre giuria demoscopica. La prima è la Giuria della Sala Stampa, composta da giornalisti e operatori dell’informazione specializzati nel settore musicale (riviste, giornali, web, televisioni, eccetera). Poi c’è la novità di quest’anno, ovvero la Giuria delle Radio, che comprende vari rappresentanti delle emittenti radiofoniche nazionali e locali. Infine c’è il televoto, ovvero la giuria del pubblico da casa. La differenza tra queste tre giurie non è solo dovuta al tipo di ascoltatori, ma riguarda anche il mondo in cui vengono espressi i voti. Le prime due giurie devono dare dei giudizi numerici a tutti i concorrenti in gara, mentre il televoto permette di votare fino a un massimo di 5 artisti in gara. Tutti questi voti vanno a comporre la classifica complessiva, che però non è ancora stata rivelata.

Nella prima serata ha votato solo la Sala Stampa, mentre nelle due successive la classifica è stata determinata a metà dal televoto e dalla Giuria delle Radio. Nella quarta serata, quella delle cover, hanno partecipato tutte e tre le giurie, con il televoto che ha avuto un peso leggermente maggiore (34%) rispetto alle altre due (33% ciascuna). In ogni serata, però, sono stati rivelati solo le prime cinque posizioni di ogni serata, e non la classifica complessiva. Chi vota dunque nella finale di Sanremo 2024 e come lo farà? Questa sera gli artisti sul palco dell’Ariston verranno votati esclusivamente dal televoto, e si andrà a comporre così una classifica che rappresenta in percentuale i risultati di tutte le cinque serate del Festival. Ma non finisce qui, perché i primi cinque della classifica finale torneranno a esibirsi e verranno nuovamente votati. In questo caso, a votare saranno però tutte e tre le giurie insieme, con le stesse percentuali di voto della quarta serata (cioè 34% al televoto, 33% ciascuna alla Sala Stampa e alle Radio).

Voto Sanremo 2024: le polemiche sul Festival

Geolier riceve il premio per aver vinto la serata cover a Sanremo 2024 (Image Photo Agency)

Come ogni anno anche Sanremo 2024 ha portato numerose polemiche e una in particolare riguarda il metodo relativo alle votazioni. Il caso è nato dopo la serata cover che ha visto la vittoria di Geolier ai danni di Angelina Mango che ha omaggiato il padre Pino Mango con la canzone La Rondine. L’esibizione da brividi della cantante è stata accolta con una standing ovation dal pubblico del Teatro Ariston. Al momento dell’annuncio della vittoria di Geolier sono partiti fischi e gran parte delle persone presenti in sala hanno abbandonato il teatro nonostante il vincitore stesse per ripetere la sua esibizione. Sui social si è aperto il caso sul peso dato al televoto al Festival di Sanremo perché si è ipotizzato che la vittoria del rapper sia nata grazie al suo numeroso fandom. Una vicenda che ha ricordato la diatriba del 2019 con Mahmood vincitore su Ultimo con tanto di intromissione politica nel dibattito.

