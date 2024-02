Mameli Barbara Venturato che ruolo faceva ne Il Paradiso delle Signore

Barbara Venturato in Mameli fa Geronima prima fidanzata del patriota dell’inno che sognò l’Italia, ha fatto anche il Paradiso delle Signore

A prima vista, nonostante i costumi d’epoca di metà Ottocento che indossa, Geronima nel cast di Mameli ricorda qualcuno. Il volto, la voce e i modi molto aggraziati dell’attrice Barbara Venturato non possono non rimanere impressi nella mente. D’altronde la Rai tende, come è giusto a valorizzare i propri talent, anche questo è il caso della donna del creatore del testo dell’Inno d’Italia. Accanto a Riccardo De Rinaldis Santorelli è la stella della serie di Raiuno perché Geronima incarna i valori della donna moderna che si oppone al tragico destino a cui è destinata: farsi suora o accettare la proposta di nozze di uomini ricchi. Barbara Venturato ha fatto diverse fiction in tv dopo essersi diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico a Roma, su Raidue è nel cast di Concordia ma il suo esordio è con una grande regista, Francesca Archibugi, che ha diretto La Storia e le ha insegnato a stare sul set. Però Barbara Venturato è ne Il Paradiso delle Signore che ha davvero imparato cosa significa “lavorare” sul set. A differenza di altri prodotti le soap che vanno in onda quotidianamente con una durata di minutaggio non inferiore ai 45 minuti hanno dei ritmi di esecuzione serrati. Si macinano scene su scene senza soluzione di continuità dove il margine di errore è per forza ridotto al minimo. Il lato positivo di girare serie come quella con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni è anche quello di stringere dei legami molto forti, giocoforza dovuto al lungo tempo trascorso insieme.

Che fine ha fatto Diletta ne Il Paradiso delle Signore

Barbara Venturato ne Il Paradiso delle Signore era Diletta D’Ambrosio, cronista di carta stampata che non aveva paura di lottare contro i poteri forti sfidando con tematiche troppo moderne per l’epoca il bigottismo della Milano da bere. L’attrice in Mameli con il ruolo di Geronima ha apprezzato molto il suo personaggio nella soap ogni pomeriggio su Raiuno per il suo coraggio e caparbietà. Purtroppo Diletta ne Il Paradiso delle Signore ha vita breve, fa una brutta fine, scritturata da Matilde e Vittorio viene poi licenziata dalla contessa perché scopre il flirt con il direttore dell’ atelier. In realtà il personaggio di Barbara Venturato sparisce nel nulla perché ricattata da Tancredi dopo che la giornalista ha scoperto con un’inchiesta che c’è lui dietro l’incendio del mobilificio Frigerio.

Copyright Image: ABContents