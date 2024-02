Mare Fuori 4 Edoardo muore: chi lo uccide si capisce

Questa volta nessun colpo di scena Edoardo muore in Mare Fuori 4. Gli spoiler su chi lo ha ucciso

Edoardo in Mare Fuori 4 fa davvero una brutta fine, anche se la morte arriva per il traditore del clan Ricci con il sorriso sulle labbra. La sua è una morta metaforica, ad ammazzarlo la sua stessa avidità, poi forte del suo amore per Teresa, di quello per i suoi figli (Ciro con Carmela e l’altro che sta aspettando la Chiattilla). Oltre a soldi sporchi e potere che sono la reale causa del suo decesso ovviamente c’è un esecutore materiale, un uomo o donna misterioso che uccide Edoardo. Il personaggio interpretato magistralmente da Matteo Paolillo ne ha combinate davvero troppe nella quarta stagione di Mare Fuori e per lui dal punto di vista di sceneggiatura è arrivata la parola fine. Si è salvato clamorosamente la pelle da un agguato che ha visto per l’unica volta l’alleanza tra Don Salvatore (Raiz) e Donna Wanda (Pia Lanciotti). Era sembrata già una forzatura che il Conte sia riuscito a cavarsela, senza tener conto che a sarvagli la vita è stata una trasfusione di sangue di Teresa davanti allo straziante dolore di sua moglie. Edoardo è riuscito, convalescente, a fare l’amore prima con la sua amante e a distanza di poche ore con Carmela. Da questa notte di passione in ospedale Teresa rimane incinta. Su sollecitazione del personaggio a cui presta il volto Giovanna Sannino Edoardo uccide Don Salvatore soffocandolo con un cuscino. L’epopea criminale dello spacciatore, ora assassino, non finisce qui. Edoardo fa il doppio gioco con Rosa Ricci, quella che definisce sua sorella, tradendo anche la memoria del suo amico fraterno Ciro. Non contento lascia la moglie Carmela, ma solo perché lei non ha accettato di diventare la sua amante. Per non farsi mancare niente nel finale di Mare Fuori 4 Edoardo lascia Teresa incinta di lui per tornare con il personaggio di Giovanna Sannino. Ovviamente c’è un secondo fine: mettere finalmente le mani sui soldi dei Ricci. L’alter ego di Matteo Paolillo sceglie Carmela perché solo lei è a conoscenza di dove si trova il denaro, grazie alla buona azione della sua cara amica Rosa che vuole renderla indipendente per permetterle di rifarsi una vita onesta con suo figlio Ciro lontano da Napoli.

Questo è il dettaglio più importante, lo spoiler che racconta chi uccide Edoardo in Mare Fuori 4. Cucciolo e Micciarella desiderano ammazzare il loro rivale criminale. Arrivano però al Cimitero di Poggioreale facendo un lavoro di deduzione su dove potrebbe trovarsi il denaro nascosto dall’avvocato di Don Salvatore. I fratelli Di Meo arrivano alla soluzione del mistero tramite un sogno di Raffaele. Sulla tomba dei Ricci c’è anche Rosa dopo aver lasciato Carmine sull’altare un istante prima del matrimonio, anche lei ha sete di vendetta. L’unica però che sa che Edoardo si sarebbe recato in quel preciso momento a prelevare il denaro dei Ricci è solo Carmela. Tra l’altro è palese che sia solo un tranello per uccidere il personaggio di Matteo Paolillo.

Potrebbe interessarti anche: Massimiliano Caiazzo lascia Mare Fuori per una donna

Il patto di Rosa e Carmela

Ufficio Stampa Rai

La banconota a terra di 500 euro per attirarlo, la scala difettosa per farlo cadere e la tomba vuota in cui seppellirlo non sono lì per caso. Carmela avrebbe potuto uccidere Edoardo che muore in Mare Fuori 4 sul finale anche con la complicità di Rosa. È possibile che il personaggio interpretato da Maria Esposito abbia lasciato Carmine proprio perché sapeva di essere un’assassina, una volta compiuta la vendetta aveva tradito il patto con il suo Di Salvo di cambiare vita. Inoltre non ha voluto rinunciare al potere dimostrandosi di essere come Donna Wanda. Altra ipotesi meno accreditato è che sono stati Cucciolo e Micciarella ad uccidere Edoardo in Mare Fuori 4. Uno spoiler debole che verrebbe i fratelli Di Meo aver anticipato Conte di pochissimo, per questo le banconote a terra e sparse nella tomba, una volta visto non avrebbero perso l’occasione di assassinarlo. Luigi e Raffaele avrebbero tolto la scala seppellendolo vivo, giusto per quell’ultimo istante in cui, pensando a Teresa, Edoardo muore sorridendo.

Copyright Image: ABContents