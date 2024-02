Chi era il marito di Luisa Amatucci Silvia di Un posto al Sole

Lutto per Silvia, proprietaria di Caffè Vulcano in Un posto al Sole: è morto il compagno Gianni Netti

Chi è morto di Un Posto al Sole? Nessuno del cast, anche se il lutto pesante e drammatico è per Luisa Amatucci, ovvero l’attrice che interpreta Silvia nella popolare soap di Rai Tre. A dare l’annuncio della morte del marito è stata la stessa proprietaria di Caffè Vulcano (nella finzione televisiva). È morto Gianni Netti storico compagno dell’attrice di Upas che è anche un Mostro Sacro del Teatro Partenopeo. Sono numerosi i messaggi di cordoglio di personaggi del mondo dello spettacolo per la sua scomparsa, che lo ricordano come un uomo gentile, professionale, un maestro di grande garbo in un settore difficile e pieno di insidie. Il marito di Luisa Amatucci era Gianni Netti. Nato a Napoli il 13 agosto (l’anno di nascita non è noto) in breve tempo diventa un nome importante nel vivace mondo culturale e artistico dello spettacolo Partenopeo. Il marito di Silvia di Un Posto al Sole morto oggi ha infatti una comprovata carriera sui palcoscenici cittadini più illustri ed era molto apprezzato da attori di spessore. Gianni Netti di lavoro, prima di diversificare la sua attività, era un responsabile tecnico di Teatro. Nel dettaglio una figura professionale di questo tipo, ha un ruolo fondamentale per la riuscita di uno spettacolo. La professione del compagno della Amatucci si occupa di fare da collante tra il reparto artistico, regista e attori, e il reparto tecnico, come tecnici delle luci, del suono e di allestimento palco. Inoltre un responsabile tecnico di Teatro, oltre a saper dirigere e coordinare, deve anche saper controllare. Supervisiona che le attrezzature siano a norma, ben montate e gestite, e che i vari tecnici siano ben collocati, senza entrare in scena impallando gli attori.

Gianni Netti era tra i massimi esperti del settore e in una fase della sua vita professionale ha deciso di decarsi all’attività imprenditoriale nel settore della ristorazione. Da anni il marito di Luisa Amatucci era proprietario di un locale nel centro storico di Napoli. Si tratta della Vineria Il Mantegno sita in un luogo della movida partenopea molto attivo, a Piazzetta Nilo a pochi passi da luoghi di grande interesse come Piazza San Domenico e Via Tribunali. Netti amava organizzare molti eventi a tema nel suo locale, dove spesso ospitava attori come Isa Danieli e altri colleghi della sua compagna. La storia d’amore tra Luisa Amatucci e il suo compagno Gianni Netti era lontano dalle luci dei riflettori. Per i fan è suo marito, però non risulta si siano sposati nel corso della loro lunga relazione. Probabilmente, si sono conosciuti frequentando gli stessi ambienti, visto che oltre ad essere Silvia di Un Posto al Sole, è una stimata attrice teatrale, mentre lui era rinomato responsabile tecnico in tempi come il Sannazzaro e il Nest. Dalla loro relazione sono nati due figli Lorenzo e Giuliana, oggi di 20 e 24 anni.

Come è morto il marito di Luisa Amatucci

Luisa Amatucci interpreta Silvia nella soap Un posto al sole

La causa della morte del marito di Luisa Amatucci è una grave malattia. La fonte non è la stessa attrice di Un Posto al Sole che ha preferito mantenere il massimo riserbo al riguardo, ma diversi media locali che conoscevano bene Gianni Netti per il suo lavoro. Che dispiacere che hai dato a noi dello spettacolo, Grande professionista quando c’eri tu al mio fianco mi sentivo sicura, quanti ricordi sul palco, le tue luci non si spegneranno mai…Questi solo alcuni delle centinaia di messaggi di cordoglio per la scomparsa di Gianni Netti che aveva tantissimi amici ed estimatori.

