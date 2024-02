Grande Fratello Bea svela cosa è successo a Giuseppe: censurata VIDEO

Come sta Giuseppe Garibaldi dopo il malore al Grande Fratello lo rivelano in una conversazione a Rosy Chin, Beatrice e Stefano

Giuseppe Garibaldi non sta bene secondo quanto è emerso in Casa e potrebbe continuare a essere concorrente del Grande Fratello ma con la possibilità di poter uscire più volte per motivi di salute. Lo stesso Alfonso Signorini, immaginiamo per motivi di privacy, non ha mai specificato che problemi di salute avesse il concorrente calabrese. Il bidello era già uscito dal GF per un malore per poi rientrare in gioco dopo qualche giorno in osservazione. Si era detto, in quel frangente, che Giuseppe aveva esagerato con l’allenamento, una corsa troppo lunga sul tapis roulant a digiuno con conseguente calo di zuccheri. Nel giro di una decina di giorni, Garibaldi ha avuto un nuovo malore, ma questa volta non se ne è parlato in puntata. Secondo il racconto di alcuni gieffini si sarebbe sentito male dopo aver vomitato in bagno. Il silenzio della scorsa puntata del Grande Fratello su come sta Giuseppe Garibaldi ha lasciato adito a illazioni, deduzioni e teorie social: dal complotto per acquisire nuove informazioni fino alla finzione per alzare gli ascolti del Gf di questa edizione. La verità è un’altra, almeno stando a quanto hanno detto in Casa alcuni inquilini molto vicini al concorrente di origini calabresi. Erano in giardino Rosy Chin, Stefano Miele e Beatrice Luzzi. Mentre conversano del più e del meno hanno iniziato a parlare di come sta Giuseppe e la ristoratrice ha affermato di non avere sensazioni positive sul rientro al Gf di Garibaldi. Sempre chiacchierando con i colleghi inquilini Rosy ha detto di preferire che l’amico prenda una decisione che lo renda felice, anche a costo di lasciare definitivamente il reality.

A trasformare il confronto in una rivelazione è Stefano che fa una considerazione, secondo lui il bidello non sta male. A questo punto è Rosy Chin a svelare cosa ha Giuseppe Garibaldi per cui è uscito dal Gf. Prima a fatto un gesto eloquente, toccandosi la testa, poi ha sussurrato (ma il microfono ha catturato la frase) che il problema di salute del calabrese è mentale. D’altronde sono sei mesi che i concorrenti sono all’interno della Casa, un periodo bello lungo lontano dalla vita reale e dai propri contesti famigliari. Ad entrare nel dettaglio è stata Beatrice Luzzi che ha raccontato come già da ottobre, quando con Garibaldi aveva una relazione, lo incitava ad avere un confronto con lo psicologo di produzione (sedute che a loro dire sarebbero in tugurio ogni qual volta ne sentissero la necessità).

Potrebbe interessarti anche: Grande Fratello Perla svela con Mirko che notte a San Valentino VIDEO

Grande Fratello Giuseppe e il rifiuto dello psicologo

Pare che il gieffino calabrese non ci sia mai andato, o quanto meno non in quel periodo. La Chin ha sottolineato che li dentro si vive tutto come se fossero dei micro traumi, Bea ha rincarato la dose dicendo che il suo ex non ha mai fatto un lavoro sul suo inconscio nella Casa. Al GF non puoi permetterlo di non avere un confronto con uno psicologo, a suo dire, perché poi si esplode dopo aver accumulato troppo. La conferma che fosse questo il problema di salute che Garibaldi ha avuto al Grande Fratello non è potuta arrivare perché mentre Beatrice, Stefano e Rosy stavano continuando a parlare di cosa ha Giuseppe è arrivata la censura della regia che ha cambiato inquadratura andando su Sergio e Greta. Chissà se l’argomento sarà prima o poi affrontato nel dettaglio in puntata con Alfonso Signorini o se resterà tabù fino alla fine di questa edizione del reality. Secondo le anticipazioni di stasera 19 febbraio del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi rientra nella Casa e tornerà ad essere un concorrente a tutti gli effetti. Scopriremo se avrà la possibilità di poter uscire saltuariamente per continuare i controlli o riuscirà a reggere le pressioni che un reality del genere può dare.

Copyright Image: ABContents