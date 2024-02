Grande Fratello Mirko e Perla niente bacio: Perletti sanno il perché

Mirko e Perla sono tornati insieme ieri sera 19 febbraio al Grande Fratello. Al bacio mancato rispondono i Perletti contro le accuse di falsità

Un bacio appassionato attendevano i telespettatori del Grande Fratello ieri sera tra Mirko e Perla, ma non è arrivato. La coppia che ha rotto a Temptation Island dopo una crisi nera, si è ritrovata al Gf dopo mesi di confronti, pianti, litigi e ospitate. Non sono mancate le accuse su chi sostiene che Brunetti e la Vatiero siano tornati insieme per finta, oppure chi al contrario, crede che non si siano mai lasciati e abbiano fatto tutto per business. Certo, sembra strano che da chi ha esposto la parte più intima di sé in televisione non sia arrivato un bacio a suggellare l’amore rinato, anche perché con altre persone non sono sembrati affatto timidi e introversi. Perla a Temptation Island è stata molto fisica con Igor ancor prima di dire addio al suo storico fidanzato rietino. Ancora più esposto è stato Mirko che ha decantato per l’intera estate il suo amore per Greta Rossetti (tentatrice conosciuta sempre a Temptation Island e oggi anche lei al Gf come concorrente). Prima il tatuaggio di coppia più meme della storia del reality “i tuoi occhi la mia cura”. Poi le ospitate e la gelosia della Rossetti nei confronti di Angelica Baraldi quando l’imprenditore rietino, che all’epoca era il suo fidanzato, era troppo vicino alla gieffina. Un vero bacio appassionato, da cinema, c’è stato e non con Perla. Mirko e Greta nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello si sono baciati appassionatamente dopo aver chiarito e tra l’altro affermando di amarsi confessando la voglia di far pace in albergo. Tre mesi dopo Brunetti e la Vatiero sono tornati insieme, dichiarandosi reciprocamente amore, commuovendosi e abbracciandosi, ma di passione neanche l’ombra. Non in pochi sui social, basta vedere i commenti sotto i profili ufficiali del Gf, hanno storto il naso, vedendo nel bacio gate la prova di un sentimento finto, un accordo per sfruttare soldi e popolarità cavalcando l’onda mediatica del Gf. A difendere l’amore della coppia, svelando perché Perla e Mirko non si sono baciati sono stati un ramo dei Perletti.

potrebbe interessarti anche: Grande Fratello Perla e Mirko scoperti: la frase galeotta VIDEO

Mirko e Perla insieme: la teoria dei Perletti

Su X, l’ex Twitter, una parte del fandom dei due ragazzi ha spiegato che un momento così importante per la loro relazione, un bacio cosí sentito non volevano scambiarselo davanti alle telecamere. Una scelta di tutelare il loro grande amore e dare ancora più valore ad un bacio dopo mesi di sofferenze. Lo stesso Alfonso Signorini ha voluto dare un consiglio alla Vatiero e a Brunetti. Il conduttore, con premura, gli ha chiesto di non correre. Sono giovani e hanno tutta la vita davanti, per il matrimonio dei Perletti si può aspettare il momento giusto.

Copyright Image: ABContents