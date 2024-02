Grande Fratello il gruppo si sfalda: lite post nomination VIDEO

Il televoto per decidere il primo finalista del Grande Fratello ha già creato le prime fratture e per la prima volta tra Massimiliano e gli altri inquilini

L’ultima parte del Grande Fratello edizione 2023 2024 potrebbe finalmente uscire dal meccanismo Beatrice contro tutti e offrire qualcosa in più ai telespettatori. Tutto nasce dalla decisione degli autori di proporre il televoto per il primo finalista, dinamica da sempre inserita a circa un mese dalla fine del reality. In questo caso però può portare finalmente ad una divisione importante nella Casa con il gruppo capitanato da Massimiliano Varrese che potrebbe finalmente disgregarsi e creare dinamiche interessanti. La fortuna ha aiutato in questo senso perché nella puntata di ieri sera 21 febbraio i piramidali non hanno aiutato Max e company. A pescare la base dorata è stata Anita che ha innescato un salvataggio a catena che ha portato poi Greta e Beatrice ad andare in nomination. Un piccolo errore di calcolo da parte del gruppo perché lo stesso Varrese pensava di poter a sua volta salvare qualcuno (e aveva deciso di salvare Beatrice perché consapevole che si trattasse di un meccanismo che avrebbe portato al televoto per il primo finalista). In realtà gli ultimi due sarebbero andati in nomination e la catena si è conclusa proprio con Massimiliano scelto da Rosy Chin e ultimo a potersi salvare. Successivamente c’è stata un’altra possibilità per il gruppo di arrivare al televoto per il primo finalista ma probabilmente qualcosa è andato storto perché alla fine a contendersi un posto per l’atto finale del Grande Fratello saranno oltre a Grecia e Beatrice, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. La possibilità per l’attore e la cuoca di poter approdare come finalista ha creato subito i primi attriti nel gruppo anche e soprattutto perché è stato finalmente messo da parte il concetto del “prima i giovani”. Soprattutto considerando che in realtà proprio loro sapevano, prima dell’annuncio di Alfonso Signorini, che il televoto sarebbe stato per il primo finalista Da tempo infatti ormai prima Fiordaliso e poi Marco Maddaloni, supportato da Varrese, avevano stabilito che per una questione di opportunità era giusto che i giovani andassero avanti. In realtà a molti è parsa più una strategia per avere in mano le redini del reality e poter essere sempre protetti in caso di nomination. E in effetti quello che sta accadendo a poche ore dalla fine della puntata sembra confermare le ipotesi. In un dialogo tra Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni e Rosy Chin, l’attore ha rivelato che dopo aver fatto tanto per i giovani ora è il momento di pensare un po’ a se stesso. Una rivelazione inattesa che ha trovato il supporto proprio di Marco Maddaloni che solo poche ore prima aveva confermato la sua volontà, in puntata e quindi davanti al pubblico, di dare spazio ai giovani. Addirittura lo stesso Varrese ha richiamato Anita sulla questione dando involontariamente ragione a Beatrice che proprio durante le nomination aveva parlato di una scelta giusta quella di dare spazio ai giovani ma retorica a questo punto del gioco. La plurilaureata sostiene infatti che non ci sia differenza tra giovani e vecchi e che anche i primi stanno soffrendo.

Grande Fratello Anita e Massimiliano in disaccordo

Anita ad esempio non vede la mamma da tempo e non la vedrà (rivelando di averla sentita al telefono), Varrese però non ha condiviso l’esternazione sostenendo che loro (i grandi) hanno più responsabilità sia familiari che lavorative e che ora è giusto che loro possano avere le proprie chance di conquistare la finale e magari vincere. “Quando avrai figli capirai” la frase dell’attore che non ha trovato d’accordo Anita. La stessa plurilaureata ha dovuto fare i conti anche con Rosy Chin che trovandosi tra i due fuochi ha annuito alla tesi di Varrese. Che sia l’inizio di una guerra interna in un gruppo che è riuscito compatto a resistere cinque mesi nella casa del Grande Fratello avendo pochissime nomination? E cosa succederà se proprio Beatrice Luzzi diventerà prima finalista considerando che è stata il collante per unire gli altri? Al netto dei fandom in tanti sperano che la Rossa possa conquistare il posto in finale per animare un po’ la casa e vedere finalmente le personalità dei giovani venir fuori e non nascondersi dietro al concetto di gruppo.

Se solo il #GrandeFratello avesse fatto il proprio lavoro… questi si stanno già mandando a quel paese per delle nomination per la finale pic.twitter.com/DX8H7dFtDD — Oltracotanza (@oltracotanza) February 22, 2024

