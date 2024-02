Anticipazioni Grande Fratello: perché Beatrice non finalista (forse)

Stasera 26 febbraio al Grande Fratello l’annuncio del primo finalista. Le anticipazioni sul televoto e le percentuali nei sondaggi che lasciano basiti

Questa sera al Grande Fratello, con il primo finalista, potrebbe ripetersi quello che è successo al Gf Vip dello scorso anno. Non è ormai una novità che i fandom troppo sfegatati modificano a loro piacimento il televoto, incidendo su risultati che sembrano scontati (e anche giusti). Dura lex sed lex avrebbe commentato Antonella Fiordelisi tra le varie citazioni imparate a memoria prima della sua partecipazione da protagonista al programma. Ed è così, perché non c’è una regolamentazione riguardo al fenomeno della creazione di numerosi account mail per votare, di cui i giovanissimi sono grandi esperti. È innegabile che la Luzzi, può piacere o meno il suo percorso nella Casa, meriti la finale del Gf e il comportamento di determinati fan rende questo traguardo per la rossa attrice difficile da realizzare. Le anticipazioni dai comportamenti social dei fandom non mentono: quello che, a tutti gli effetti, può essere denominato il caso Nikita potrebbe coinvolgere al Grande Fratello Beatrice Luzzi.

Nella passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, per gran parte della stagione, la Pellizon era stata la preferita del pubblico e la più nominata dalla Casa che tendeva ad isolarla. Fece il suo ingresso la professionista Oriana Marzoli, che ha fatto diversi Gf in giro per il mondo, che riuscì ad accaparrarsi un bel gruppo di fan, incrementato dal suo fidanzamento con Daniele Dal Moro (ci riferiamo agli Oriele che ancora oggi sostengono la coppia che periodicamente scoppia e si riconcilia via social). I piccoli gruppi di sostenitori di altri concorrenti, va detto per lo più anonimi rispetto alla venezuelana, si accordarono con gli Oriele, gli Orianistas e vari, per portare in finale i loro beniamini. L’unica giustificazione di questa alleanza, che si rivelò scellerata, era fare fuori Nikita e portare il gruppo compatto degli Spartani in finale (in sostanza gli amici di Oriana). Il risultato di questa strategia fu catastrofico. La Pellizon non solo fece fuori i vari Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Giaele, ma ha battuto la stessa Oriana che si è classificata a sorpresa seconda. Le anticipazioni su chi è la prima finalista del Grande Fratello 2024 sono sulla stessa scia di quanto successo a Nikita.

Grande Fratello le alleanze dei Perletti

I Perletti si sono coalizzati con altri mini fandom per far si che Beatrice non arrivi in finale. Si tratta dei Paoleti, dei Sergetti e dei Vittosetti che sostengono rispettivamente le coppie Paolo Letizia, Greta Sergio e Greta Vittorio. I supporters del modello torinese si sono fatti influenzare, imputando all’attrice di Vivere l’eliminazione del loro beniamino. Per quanto sia ampio il fandom della Luzzi, le percentuali del televoto oggi sono a favore della Colmenares di 3 unità, facendo una stima tra i vari sondaggi aperti su forum, social e web. Dunque la prima finalista del Grande Fratello proclamata stasera 26 febbraio potrebbe essere Grecia. Uno smacco solo in parte per Bea visto che successe non solo con Oriana, ma anche con Delia Duran, entrambe sostenute da maxi alleanze e poi non vincitrici del Gf Vip. Che sia di buon auspicio per la vittoria di Beatrice il non riuscire ad essere prima finalista? C’è da aspettare ancora un mesetto per scoprirlo quando finirà ufficialmente il Grande Fratello.

