Perché Ciao Darwin chiude e perché finisce per sempre

Addio Ciao Darwin: dopo 30 anni arriva la fine per un programma storico della televisione italiana: la decisione di Paolo Bonolis e i motivi dietro la chiusura.

Alla fine il momento tanto temuto dai fan è arrivato. Ciao Darwin chiude definitivamente, e non avrà altre edizioni dopo Giovanni 8.7 nel 2024. Una notizia che arriva decisamente inaspettata, dato che in passato sembrava scontato che, dopo la stagione attuale ce ne sarebbe stata un’altra, così da arrivare a quota 10 prima di concludere la storia del programma. Invece non sarà così, e stavolta la notizia è ufficiale: a dare l’annuncio è stato proprio lo storico conduttore dello show Paolo Bonolis. Ciao Darwin aveva debuttato nel 1998 con Bonolis alla conduzione, affiancato dal fidato Luca Laurenti, e si era subito dimostrato un enorme successo di pubblico. Pensare che ci fu un Maurizio Costanzo Show Uno contro tutti in cui Bonolis fu chiamato a difendere la sua trasmissione dalle accuse di aver portato il genere trash nella televisione del nostro Paese. Tra i maggiori accusatori Alessandro Cecchi Paone che poi ha partecipato a diversi reality che un tempo contestava. Ciao Darwin nella sua idea originale è stato un gioco televisivo incentrato su una versione parodistica dell’evoluzione umana, frutto del periodo di fine ann Novanta, che guardava all’inizio del Nuovo Millennio.

Dopo quel particolare periodo storico il programma di Canale 5 venne più volte rinnovato negli anni, confermando il suo successo di volta in volta. Lo show con Madre Natura era andato avanti fino al 2003 con la sua formula originale, per poi avere edizioni successive meno frequenti e tutte connotate da uno specifico sottotitolo. La pausa più lunga tra una stagione e l’altra era stata tra la sesta e la settimana edizione, durata ben 6 anni. Lo scorso novembre era invece iniziata la nona, chiamata Giovanni 8,7, che si è conclusa lo scorso 23 febbraio. Proprio in quell’occasione Paolo Bonolis ha annunciato che Ciao Darwin ha chiuso per sempre non ci sarà una decima stagione, mentre martedì 27 febbraio è andata in onda una puntata speciale intitolata Rewind, uno omaggio che ripercorre la storia del programma. Diversi, tra l’altro, i remake del programma sull’evoluzione della specie in diversi Paesi nel Mondo come Cina, Polonia, Serbia e Ungheria.

Ciao Darwin addio: la decisione è di Paolo Bonolis

Secondo quanto riportato da vari siti specializzati, Bonolis meditava già da un po’ a lasciare Ciao Darwin, ma solo lo scorso 23 febbraio ha ufficializzato questa sua decisione, in chiusura della nona stagione. A dire il vero l’annuncio ha spiazzato i telespettatori visto che si è sempre detto, senza che fosse arrivata mai smentita di ciò, che Pier Silvio Berlusconi aveva spinto al ritorno del fortunato format su Canale 5. Non è chiaro se questo addio a Ciao Darwin rappresenti anche un vero e proprio addio a Mediaset o addirittura alle scene per Paolo Bonolis, che lo scorso gennaio aveva dichiarato di aver pensato al ritiro già due anni fa. In precedenza, aveva anche ipotizzato di chiudere la sua carriera nella televisione proprio con Ciao Darwin per avere nuovi stimoli e creare nuovi format. Inoltre sembra ovviamente escluso che il programma possa andare avanti senza Bonolis alla conduzione. Tempo fa , Bonolis aveva confidato che secondo lui Ciao Darwin non aveva futuro, come trasmissione. Non aveva approfondito i motivi, ma è vero che il programma è così tanto legato a lui, come personaggio e come tipo di conduzione, che difficilmente qualche altro collega potrebbe prenderne la gestione.

