Uomini e Donne tra Ernesto e Barbara c’è la nipote: che inganno

Le anticipazioni su come va a finire a Uomini e Donne tra Barbara De Santi e Ernesto Russo: la segnalazione, la telefonata della nipote e una nuova dama

Dopo la puntata di oggi di Uomini e Donne sembrava nell’aria la chiusura della conoscenza tra Ernesto e Barbara e a confermarlo arrivano le anticipazioni dall’ultima registrazione del Trono Over. C’è chi già sognava un lieto fine, vedere lo chef di origini napoletane uscire dal programma con la storica dama del parterre, una degna conclusione per una coppia che convinceva sia per la sintonia che si percepiva in studio che per i loro caratteri particolari che ben si sposavano, almeno televisivamente parlando. Una doccia fredda per i romanticoni che seguono il programma condotto da Maria De Filippi che dovranno accontentarsi solo di liti e polemiche, questa volta con un grande ritorno, il cellulare mostrato a Gianni Sperti per una segnalazione. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, a decidere di chiudere la conoscenza è stato Ernesto. Il motivo è alquanto insolito se non unico nella storia del dating show per quanto riguarda una scelta del trono over in fatto di rottura. La colpa di Barbara che ha mandato su tutte le furie il cavaliere, che già aveva lasciato Uomini e Donne per intraprendere la sua relazione con la ex Laura Cola, è stata quella di aver avuto un contatto telefonico con la nipote dello chef. A detta di Ernesto, Barbara avrebbe contattato questa sua vicina parente per un secondo fine, non emerge però dalle anticipazioni quale è stato il contenuto di questa famosa telefonata tra le due. È qui che Barbara si difende prendendo il telefono e segnalando che a lasciarle il numero per essere richiamata è stata proprio la nipote. Probabilmente la sostanza non cambia, più che concentrarsi su chi ha chiamato chi, a dare fastidio al cavaliere dai lunghi capelli potrebbe essere stata l’invadenza della dama nel sentirsi con un pezzo della sua famiglia e senza avvisarlo prontamente.

Restando sempre nel campo delle ipotesi, nell’attesa di vedere la puntata di Uomini e Donne in cui Ernesto e Barbara chiudono la frequentazione, sui social gira una clamorosa suggestione. Sembra strano che la nipote del ristoratore di Sabaudia, senza prima confrontrarsi con il diretto interessato, osasse contattare la De Santi. A prescindere dal motivo della telefonata, insospettisce proprio il gesto della parente di cercare la dama del Trono Over (o viceversa di accettare di sentirla se a contattare per prima fosse stata la protagonista del dating show). Dato che Barbara ha accusato Ernesto di voler allungare il brodo per restare protagonista di Uomini e Donne, il cavaliere potrebbe aver escogitato questo inganno per uscirne pulito agli occhi del pubblico da casa.

Uomini e Donne l’abbraccio tra Ernesto e Barbara

Ernesto a Uomini e Donne nel 2015

Suggestione, reale stratagemma o semplici chiacchiere social per passare il tempo c’è un ulteriore ultima notizia che arriva dall’ultima registrazione del Trono Over. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Lorenzo Pugnaloni Barbara ed Ernesto hanno confermato di voler chiudere la conoscenza ma si sono chiariti. Si sono detti addio rivolgendosi reciprocamente un augurio per una rosea vita sentimentale e si sono stretti in un abbraccio d’affetto e rispetto. Ernesto Russo è uscito con una nuova signora del parterre, di nome Raffaella, e si è trovato benissimo. Se son rose fioriranno.

