Grande Fratello chi è morto per Marco Maddaloni: secondo padre

Il chiarimento riguardo al lutto di Marco Maddaloni uscito momentaneamente dal Grande Fratello per la morte di un parente

Un equivoco che questa volta ha coinvolto il lutto di Marco Maddaloni che ha lasciato il Grande Fratello come accadde a Beatrice Luzzi. Quando l’edizione di un reality, come quello condotto da Alfonso Signorini, è così lunga purtroppo coinvolge non solo il bello, ma anche i forti dolori che succedono nella vita privata. Bea ha dovuto dare addio al padre dopo le conseguenze della rottura del femore, Giuseppe Garibaldi ha affrontato diversi problemi di salute, senza dimenticare che ogni concorrente ha le sue fragilità amplificate dalla lontananza dai propri cari e dal modo frenetico di riempirsi le giornate. Le ultime notizie riguardo a un lutto pesante che ha colpito Marco Maddaloni. All’inizio si pensava che fosse scomparso suo padre Pino, che tra l’altro ha fatto al Judoka una toccante sorpresa all’interno della Casa. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi aveva lasciato il Grande Fratello per un periodo abbastanza lungo di tempo e quel per motivi personali lasciava presagire al peggio. Il giorno dopo è arrivato il comunicato ufficiale del Grande Fratello che specificava che il concorrente di Scampia aveva lasciato la Casa per un lutto. A rendere pubblico chi è morto è stato lo stesso Marco Maddaloni in un toccante post su Instagram: è morto suo suocero, il padre di sua moglie Romina.

Lo sportivo lo ha definito un secondo papà per lui, un uomo che gli è stato sempre vicino. La stessa compagna di Maddaloni ha condiviso una storia su Instagram in cui compaiono i suoi genitori mentre brindano per i 77 anni del suo papà che è poi andato via. Non si conoscono le cause della morte di Mario Giamminelli, suocero del gieffino Marco. Anche durante l’esperienza a Pechino Express nel 2014 Romina non ha mai parlato della sua famiglia, eccetto per le sue origini seychellesi da parte di madre.

Potrebbe interessarti anche: Marco Maddaloni che lavoro fa dopo il Judo



Grande Fratello la fake news su Marco Maddaloni

A diffondere una fake news sul perché Marco Maddaloni aveva lasciato il Grande Fratello era stata una supposizione di Paolo Masella. Il coinquilino stava chiacchierando con Beatrice Luzzi e tra una chiacchiera e l’altra si è finiti a parlare della assenza del Judoka. Il macellaio era convinto che ci fosse un motivo per questa uscita del collega, senza pensare al fatto che potesse essere un lutto ad averlo colpito. Paolo aveva ipotizzato che Marco Maddaloni era uscito dal Grande Fratello per rivedere il contratto siglato prima del suo ingresso nella Casa. L’obiettivo sarebbe stato, a detta del gieffino, rivedere le cifre perché aveva scoperto che il Gf finisce molto più tardi del previsto. La sua era solo una supposizione ma c’è chi aveva preso alla lettera le parole del fidanzato di Letizia, fomentando una notizia falsa.

Copyright Image: ABContents