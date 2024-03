Grande Fratello Perla come Mirko discorso in codice per tradirlo VIDEO

Al Grande Fratello il copione è sempre più simile a quello di Temptation Island: Perla emula Mirko e usa un linguaggio in codice per dire la verità

Con la proclamazione di Beatrice Luzzi prima finalista del Grande Fratello, le dinamiche all’interno della Casa si sono concentrate su Perla e il suo amore per Mirko o presunto tale. Già nell’ultima puntata Alfonso Signorini aveva lanciato una stoccata forte nei confronti dell’imprenditore di Rieti e della Vatiero facendo notare come ogni mossa venga fatta considerando ciò che vogliono i social. Un’attacco notevole che ha generato, secondo alcune voci di corridoio, l’ira di Mirko Brunetti preso alla sprovvista da quanto detto dal conduttore del reality. Tutto nasce da una clip mostrata in onda sul presunto feeling tra Perla e Alessio, motivo di gelosia dello stesso ex gieffino e palesato quando è tornato nella casa del Grande Fratello per qualche giorno. Alla fine la coppia passata per Temptation Island sembrava aver ritrovato il suo equlibrio fino a sussurrarsi davanti a due milioni di italiani, fuori dalla porta rossa per una sorpresa, quel “ti amo” mai sopito e inutilmente rinnegato dopo l’esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia. A Signorini, che è un giornalista di comprovata esperienza nel gossip e direttore di Chi, non tornava però il comportamento sia di Perla che di Mirko, per lui probabilmente troppo legati alle dinamiche social e all’umore dei Perletti piuttosto che sull’autenticità dei loro sentimenti. La complicità della Vatiero con Alessio, la sua freddezza nel non definire Brunetti il suo fidanzato e la frase ad effetto “io ti aspetto” del suo storico ex gli sono sembrate un po’ studiate per i follower. Anche l’opinionista Cesara Buonamici era rimasta perplessa dal comportamento di Greta Rossetti. La tentatrice di Temptation Island è stata la fidanzata di Mirko, sono usciti insieme dal programma, si sono giurati amore e fatti un tatuaggio di coppia. Non solo, l’influencer è entrata nella Casa per attaccare Angelica perchè ci provavava secondo lei con il suo ragazzo. Si sono chiariti al Grande Fratello, baciati appassionatamente. Poi al ritorno di fiamma dei Perletti ha avuto splendide parole per loro ed è diventata grande amica della Vatiero. Un comportamento che ha insospettito Cesara Buonamici e in passato anche Beatrice Luzzi, che pensava ci potesse essere un accordo tra i tre protagonisti di Temptation Island. Ad instillare il dubbio anche in diversi utenti social un video della notte dove Perla e Greta parlano con Sergio utilizzando un linguaggio in codice, secondo loro, in realtà di semplice comprensione.

Grande Fratello Mirko, Perla e le “scarpe”

Per parlare di scelte e relazioni, i tre decidono di fare un paragone con le scarpe e con i lacci delle stesse. La chiacchierata notturna ha ricordato molto quella fatta da Mirko e Greta a Temptation Island quando lo stesso imprenditore rietino disse che forse doveva cambiare scarpe per capire se quelle che aveva prima gli andavano più bene o no. In tanti sui social hanno così pensato che la stessa Perla, utilizzando il copione di quello che non si capisce se è il fidanzato o no, abbia fatto capire che vorrebbe cambiare scarpe palesando così un interesse per Alessio. Quel feeling che lo stesso Mirko aveva notato e per il quale si era detto infastidito. La curiosità è capire se era finto il riavvicinamento tra Perla e Mirko ed è reale l’interesse della Vatiero per Alessio (o viceversa) o se anche Falsone come Greta fa parte di una strategia di comunicazione che la coppia ormai scoppiata ha studiato a tavolino prima di far parte dei programmi di punta di Canale 5 da quest’estate a oggi.

