Grande Fratello Perla fuorionda zittisce Alfonso sull’ex Igor VIDEO

I Perletti possono tirare un sospiro di sollievo in un fuorionda della puntata di ieri sera 26 febbraio del Grande Fratello: Perla ha detto tutto su Igor e Mirko

Per i Perletti la strategia era chiara. L’obiettivo del Grande Fratello era quello di aizzare Mirko contro Perla fomentando la gelosia dell’imprenditore rietino nei confronti della sua (forse) fidanzata per fare audience. Le clip della Vatiero con Alessio Falsone in cui si riscontrava una sospetta complicità e una comprovata simpatia sarebbero state montate ad arte, almeno secondo il folto gruppo dei sostenitori della coppia scoppiata a Temptation Island e riappacificatasi nella casa del GF nonostante la presenza della tentatrice Greta. Lo spunto nasce dal fatto che lo stesso Mirko si era mostrato geloso della vicinanza tra la sua (forse) fidanzata con uno dei nuovi ingressi nel reality. Per questo probabilmente sfruttando il piccolo caso che ha fatto litigare la coppia, Alessio è stato chiamato in causa come presunto corteggiatore della salernitana di Angri. Le frasi nel mirino di Brunetti erano già state segnalate dallo stesso imprenditore poco prima della sorpresa fatta a Perla in cui si sono detti di amarsi. La troppa vicinanza, le risate scambiate insieme e le battute ambigue, del tipo “non stare accanto a me” o “meglio che ti allontani”, non erano piaciute a Mirko. Sembrava tutto superato ma ieri sera 26 febbraio al Grande Fratello è arrivata la tegola per i Perletti. Non solo le clip con una nuova vicinanza tra Perla e Alessio, ma Alfonso Signorini che ha sottolineato come a suo parere che tra la Vatiero e Brunetti non ci fosse più la scintilla negli occhi vista appena sette giorni fa. Fiordaliso è entrata a gamba tesa nel blocco dedicato alla coppia ribadendo di essere rimasta sorpresa nel sentir dire a Perla che non si sente fidanzata con Mirko nonostante gli abbia detto “ti amo”. A dire della cantante Non voglio mica la luna, questa frase va detta solo al proprio compagno, non così a caso senza poi volersi legare. Ancora una volta da mesi a questa parte la Vatiero ha ripetuto il suo mantra che i fan conoscono a memoria. Cioè che l’amore tra di loro non è mai stato messo in discussione e che lo ha sempre amato, ma un conto è provare dei sentimenti, un altro stare insieme. Dopo Temptation Island e l’inattesa rottura tra i due con Mirko andato via con Greta e Perla successivamente in compagnia del tentatore Igor Zeetti, la coppia non ha mai avuto un vero chiarimento senza telecamere.

Grande Mirko e Perla e la rivelazione su Igor

Tantissime le frecciate sui social e le discussioni che hanno coinvolto anche le due ragazze, ma mai un incontro chiarificatore senza pensare a Instagram o ripresi da qualche trasmissione televisiva (ricordiamo che si sono confrontati anche a Uomini e Donne). Per questo le parole dette da Perla ieri sera al Grande Fratello sono state accolte con grande felicità da parte dei Perletti. Per la prima volta la Vatiero ha parlato di Igor Zeetti spiegando che anche con chi si frequentava non ha mai detto “ti amo” e nemmeno “mi sto innamorando di te”. Frasi che invece a lei sono state dette. Per dovere di cronaca è vero anche che Mirko ha detto più volte “ti amo” a Greta e hanno fatto anche il famoso tatuaggio di coppia. Perla ha così zittito Signorini che metteva in dubbio l’amore per Brunetti.

