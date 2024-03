Grande Fratello Beatrice e Giuseppe sotto le coperte che svista VIDEO

Al Grande Fratello il ritorno dei Beabaldi? Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono molto riavvicinati dopo la rottura del calabrese con Anita

Sull’ex Twitter oggi X commentando il Grande Fratello non si fa che parlare del riavvicinamento di Beatrice e Giuseppe Garibaldi. I fan dei Beabaldi sognano il ritorno di fiamma tra la Rossa e il concorrente di origine calabrese, mentre chi sostiene solo la Luzzi è certo che è stata messa una pietra sopra sulla loro relazione. A smuovere un po’ le acque su una storia d’amore che sembrava solo un brutto ricordo, l’interpretazione di un’ultima notizia sul Gf dedotta da un video diventato virale. In un frame di una manciata di secondi si vedono sotto una coperta messa a capanna un paio di gambe con delle pantofole. Si sente forte e chiara una voce dalla regia che dice “Beatrice e Giuseppe vi siete scambiati i microfoni restitueteli”. Fuori campo si sente anche il commento dell’attrice che afferma “che cosa romantica”. Direte, e dov’è la notizia degna per fare un’articolo su Beatrice e Giuseppe sempre più vicini al Grande Fratello? Il caso che ha creato questa clip sui social. In molti non hanno notato un dettaglio chiaro e hanno pensato che sotto la capannina ci fossero Garibaldi e la Luzzi. Inoltre, a fomentare questa deduzione proprio la frase di chi era di turno al Gf sui microfoni. Lo scambio poteva essere avvenuto perché spesso capita che i concorrenti, quando si isolano in intimità, provano ad evitare che si possa sentire l’audio togliendosi quindi momentaneamente questo dispositivo elettronico, sfruttando così quel lasso di tempo che intercorre tra lo spegnimento del microfono e la regia che se ne accorge.

Il primo ad inaugurare la capanna al Grande Fratello fu il compianto Pietro Taricone con Cristina Plevani che diedero così il via ad una sorta di tradizione delle coppie nate nella Casa. In questo caso specifico, non serviva però un occhio particolarmente attento per capire che sotto le coperte c’era una sola persona, non Beatrice e Garibaldi. Tra l’altro, c’è un altro video in cui è inquadrato Massimiliano Varrese in cui si percepisce chiaramente che la voce della Luzzi non proviene dalla capanna in salotto. Svista a parte, i cosiddetti Beabaldi, fan della coppia, stanno continuando a sperare nel ritorno insieme dei due apprezzati concorrenti. La frase dell’attrice “che cosa romantica” fa ben sparare, per alcuni, ad un’apertura della Rossa verso il calabrese.

Grande Fratello Giuseppe rompe con Anita

Suggestioni a parte, è innegabile che i rapporti tra i due ex si siano molto distesi rispetto all’ultimo mese trascorso in Casa. Lo hanno notato anche gli autori che, nell’ultima puntata del Grande Fratello, hanno dedicato un blocco in Superled alla tregua siglata tra la Luzzi e Garibaldi. Complice di questa ritrovata serenità l’allontanamento prima, e la rottura poi, dell’amicizia di Giuseppe con Anita? Anche in questo caso il tempo sembra aver dato ragione alla prima finalista di questa edizione del Gf, il loro rapporto era forse morboso e non ha retto ai primi contrasti.

Sì sono scambiati i microfoni e lei trova questa cosa romantica #beabaldi pic.twitter.com/p3LW6JMP6t — Jessica ♉️ (@JessicaScotto91) March 2, 2024

