Grande Fratello Alessio Falsone che lavoro fa: era calciatore

Alessio Falsone 32 anni, concorrente del Grande Fratello, oggi vende case ma in passato è stato un calciatore per squadre importanti

Lo sa bene Alessio Falsone, napoletano d’origine trapianto a Milano, quando ha deciso di partecipare Grande Fratello che si può cambiare vita. Il concorrente ha deciso di lasciare la carriera da calciatore per un lavoro più stabile, salvo poi dedicarsi al mondo dello spettacolo. Il suo percorso al Gf non da Vip è stato breve ma intenso, entrato nell’ultimo mese di messa in onda del reality si è subito inserito in dinamiche particolarmente interessanti. Prima si è avvicinato a Perla scatenando la gelosia di Mirko, poi è stato tirato in ballo dalla stessa Vatiero con Sergio e Greta, beccati a parlare in codice di scarpe riferendosi a lui. Non solo pare che Alessio, anche nel mirino di Anita Olivieri, si sia scambiato un bacio con una concorrente misteriosa. Tante le dinamiche create da Falsone che non ha nascosto nella Casa una piccola curiosità sulla sua vita professionale. Nato a Milano il 25 settembre sotto il segno della Vergine Alessio era un calciatore e stava con una Miss Italia, prima di intraprendere la sua nuova carriera e di fare di lavoro l’imprenditore, in diversi settori. Alessio del Grande Fratello era attaccante e ha giocato nel Vermezzo, Prima Categoria, per due anni. In seguito ha giocato nell’Accademia Milanese, squadra di sua proprietà in Terza Categoria. L’ultimo club è stato La Spezia in Promozione, mentre da giovane il concorrente della Casa più Spiata d’Italia ha giocato nel Vigevano e nel Milazzo. Falsone ha lasciato il calcio giocato a causa della pandemia ma ha confessato al Gf di essere impegnato a luglio per la preparazione atletica in vista della nuova stagione calcistica e chissà se non ci riservi qualche sorpresa tornando a giocare. Oggi Alessio del Gf di lavoro fa l’impressione nel settore immobiliare. Diverse fonti riportano che è anche attivo nel settore ristorazione in qualità di CEO della catena di paninerie Don Panino. Va però precisato che il sito del Grande Fratello non riporta quest’ultima informazione nella biografia di Falsone. Un’altra curiosità che sta infiammando il gossip riguarda la vita privata del gieffino. La ex fidanzata di Alessio del Gf è Carolina Stramare, Miss Italia 2019 con cui la rottura divenne un caso. Stavano insieme prima della notorietà di lei e dopo la vittoria della modella al concorso si sono lasciati.

Grande Fratello Alessio Falsone e il sogno allenatore

Alessio a 32 anni compiuti non ha mai negato, anche nel suo percorso al Grande Fratello, di voler fare l’allenatore professionista. È laureato alla IULM e per raggiungere il suo obiettivo di carriera sportiva si è dedicato a studi specifici. L’ex calciatore oggi imprenditore a Vigevano ha frequentato un prestigioso master chiamato Università del Calcio. A patrocinare questo importante corso di specializzazione la Figc e il Coni. Per chi non lo sapesse, si tratta della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano i massimi organi istituzionali in caso di sport e calcio. A fare lezione anche ad Alessio del Gf un allenatore famosissimo Serse Cosmi, con cui il concorrente si è scattato anche un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram alessiofalsone5.

