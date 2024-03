Affari tuoi chi è il dottore Pasquale Romano parente di Alberto Castagna

Il dottore di Affari tuoi esiste davvero. Conosce il contenuto dei pacchi per proporre le migliore offerte ai concorrenti

Amadeus è senza dubbio la figura centrale di Affari tuoi, il fortunato programma di Rai 1 divenuto celebre tra il 2003 e il 2017 e rinato l’anno scorso con la conduzione dell’ormai ex direttore artistico di Sanremo. Ma in realtà c’è un altro personaggio iconico del programma, anche se curiosamente nessuno l’ha mai visto né sa esattamente chi sia. Stiamo parlando del “dottore”, che telefono ad Amadeus nel corso delle puntate per fare proposte e offerte ai concorrenti. Una figura che i fan dello show di Rai 1 conoscono bene, dato che è presente fin da subito, ma solo adesso abbiamo scoperto di chi si tratta. Il suo nome è Pasquale Romano, è nato a Ottaviano, vicino a Napoli, nel 1966, e fa l’autore televisivo. Nello specifico, è lui l’autore di Affari tuoi fin dalle sue origini, nel 2003, e questo è oggi senza alcun dubbio il suo programma di maggior successo. Laureato in Filosofia, Pasquale Romano è arrivato a lavorare in tv all’inizio degli anni Novanta, prima lavorando a Gulliver su Rai 2, e poi passando a Mediaset, lavorando a vari show condotti da Alberto Castagna, come ad esempio Stranamore. Tra le piccole curiosità sul Dottore di Affari Tuoi c’è proprio il legame di parentela tra lui e il compianto conduttore. Pasquale Romano esercitava come professore di Filosofia e faceva la classica gavetta nei media privati quando iniziò a lavorare stabilmente a programmi con a guida suo cognato Alberto Castagna, che era il marito di sua sorella.

L’esperto di TV di origini napoletane ha rivestito il ruolo del dottore di Affari tuoi fin dagli inizi, durante le conduzioni di Paolo Bonolis, Antonella Clerici e poi anche nelle prime di Max Giusti e Flavio Insinna. Per un certo periodo è stato sostituito da Max Novaresi e poi da una dottoressa la cui identità non è mai stata svelata. In una recente intervista a Fanpage Pasquale ha spiegato perché aveva lasciato il suo ruolo di Dottore di Affari Tuoi per poi tornare al suo ruolo con Amadeus. Nessuna dietrologia o lite, semplicemente per un breve periodo ha intrapreso la carriera di produttore.

Affari tuoi il dottore conosce il contenuto dei pacchi?

In quanto autore di Affari tuoi, il dottore Pasquale Romano conosce ovviamente il contenuto dei pacchi dei concorrenti. Lo ha confermato lui stesso, sempre nell’intervista rilasciata a Fanpage, ha spiegato anche la sua strategia. Il dottore infatti gioca come se non sapesse il contenuto dei pacchi, perché altrimenti sarebbe troppo facile per i pacchisti capire cosa hanno in mano. Romano ha spiegato che la sua strategia non è quella di far vincere o perdere il concorrente, ma di guidare i protagonisti ad una finale godibile dal punto di vista televisivo. L’autore descrive game show del preserale di Rai 1 come una partita a scacchi fatta di mosse strategiche sia da parte del concorrente che dell’autore. Quello che conta, per Pasquale Romano, non è la vittoria finale, ma cosa succede durante la partita. Per questo preferisce indicare il suo personaggio come “l’antagonista” di Affari tuoi, invece che come “il cattivo”.

