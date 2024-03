Margherita Hack chi era il marito Aldo e che fine ha fatto

Aldo De Rosa era il marito di Margherita Hack: la storia dell’unico amore della vita della celebre scienziata italiana

Ha dedicato tutta la sua vita alla scienza, affermandosi come una delle più importanti scienziate della seconda metà del Novecento. Margherita Hack è stata un’astrofisica di fama mondiale e un’importante divulgatrice scientifica, capace di farsi conoscere e apprezzare da un ampio pubblico, e diventare conosciuta grazie alle sue coraggiose prese di posizione politiche. Si è sempre parlato poco, però, della sua vita privata, e non molti sanno che era sposata. Suo marito si chiamava Aldo De Rosa, e i due sono stati sposati per oltre 69 anni. Si erano conosciuti in realtà giovanissimi a Firenze, la loro città natale, quando avevano rispettivamente 11 anni lei e 13 anni lui. Si conobbero un’estate, finendo a giocare insieme, e De Rosa ha raccontato che lo colpì l’energia di Margherita Hack, che all’epoca si arrampicava sugli alberi molto meglio di lui. Si persero di vista, ma finirono per incontrarsi di nuovo, anni dopo, all’università. Iniziarono a frequentarsi, e nacque una storia d’amore, che condusse nel 1944 al matrimonio. Lei era atea e non credeva nel matrimonio, così lui dovette lottare un po’ per convincerla (spinto anche dalle pressioni dei propri genitori). Si sposarono dunque in chiesa la mattina presto, con pochissima gente presente. Non ebbero però mai figli, perché nessuno dei due erano interessato ad averne.

Aldo De Rosa non era uno scienziato ma un letterato, e si sa che ha scritto anche alcuni articoli finiti sul Corriere della Sera. Ha scritto anche alcuni pezzi di divulgazione scientifica, ma firmati dalla moglie, perché, come ha rivelato, un po’ si vergognava di pubblicarli a suo nome. Tuttavia, si hanno pochissime informazioni sul suo lavoro, e ciò che si sa della sua vita dopo il matrimonio è legato proprio alla carriera della moglie. La coppia si trasferì prima a Merate e poi a Trieste, seguendo gli impegni accademici di Margherita Hack. Lui ha sempre descritto il loro rapporto “più fraterno che maritale”.

LEGGI ANCHE: Margherita Hack la figlia adottiva e il giallo adozione

Aldo De Rosa causa morte

Aldo De Rosa è morto nel 2014, un anno dopo Margherita Hack, all’età di 94 anni. Da tempo era malato di Alzheimer, e sono state le complicanze legate a questa malattia a causarne la morte. È stato sepolto nel cimitero di Sant’Anna a Trieste, accanto a sua moglie. Nel 2006, intervistato da Vanity Fair, aveva rivelato che avrebbe preferito morire prima della compagna, perché lo avrebbe fatto soffrire troppo vederla morire.

Copyright Image: ABContents