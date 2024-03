Anticipazioni Uomini e Donne l’accordo dietro la non scelta di Brando

Le ultime notizie dalle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne: Brando non ha scelto né Raffaella nè Beatriz!

Dopo mesi di noia è decollato il Trono Classico: dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne sulla scelta di Brando emerge una news che ha davvero del clamoroso. Era già capito che un tronista lasciasse il Trono senza scegliere ma questa volta è andato in scena, a tutti gli effetti, un teatrino che non si vedeva forse dai tempi di Lucas Peracchi. A dare le anticipazioni Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram. È ufficiale Brando non ha scelto Raffaella e nemmeno Beatriz. La notizia sconvolgente riguardo ciò che emerso dall’ultima registrazione di Uomini e Donne sul comportamento del nipote di Laura Efrikian, però, non è nemmeno questa. Abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi senza scelta è lecito, forse discutibile, ma nessuno ti costringe ad andare via dal programma con una corteggiatrice se non si è presi abbastanza. È successo ben di peggio nelle ultime ore durante il Trono Classico mentre si registravano le puntate che andranno in onda tra due settimane. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne su Brando, il tronista ha annunciato che avrebbe fatto la sua scelta. Le due corteggiatrici rimaste Beatriz e Raffaella si sono presentate sapendo che quella sarebbe stata la fine del loro percorso e che il Tronista avrebbe lasciato gli Studi Elios con la milanese o con la napoletana (nel caso avessero detto si). Le ragazze in abiti eleganti hanno fatto la loro discesa dalla scale, hanno fatto il punto sulle ultime esterne e spiegato i motivi del perché la volta precedente non si sono presentate entrambe. Va fatta una precisazione, prima che Brando annunciasse di voler fare la sua scelta, Beatriz e Raffaella avevano deciso di non andare in esterna e non si sono nemmeno presentate in studio per la registrazione. Di tutto quello che è successo non abbiamo ancora visto nulla perché le puntate in onda sono ancora alla fase delle liti tra biondo Tronista e corteggiatrici. Siamo a conoscenza di tutte queste notizie dalle anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Lorenzo Pugnaloni. Tornando agli spoiler sull’ultima registrazione del dating show di Canale 5, sono stati addirittura trasmessi i best moments del percorso con entrambe le corteggiatrici che, come da prassi, sono entrate nei camerini per aspettare il verdetto.

Solo a questo punto Brando ha annunciato che non avrebbe più fatto la sua scelta che non è ricaduta né su Beatriz nè su Raffaella. L’Efrikian ha spiegato anche il perché non ha più scelto: ha visto che le due ragazze avevano nei suoi confronti troppo livore. Inoltre, il tronista era indeciso su cosa fare fin dal giorno precedente e aveva lasciato lo studio per riflettere mentre Beatriz e Raffaella erano nei camerini ad aspettare la sua decisione. Attenzione, dalle anticipazioni arriva un’importante precisazione: Brando non lascia il programma senza scegliere, Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di proseguire facendo un’esterna di un giorno sia con la napoletana che con la milanese, dopo farà la sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne Brando non ha scelto per un accordo?

La clip di presentazione di Brando

Alessandro Rosica con un post sul suo profilo Instagram, account denominato Investigatore social, ha attaccato Brando rivelando un dettaglio non da poco. Stando a quanto afferma l’esperto di gossip sono altri i motivi che hanno spinto il biondo tronista a non scegliere proprio sul più bello. Brando avrebbe un accordo con Beatriz, nel senso che starebbero giá insieme, e ormai scoperto avrebbe fatto un passo indietro.

