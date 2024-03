Doc 3 spiegazione finale e segreto di Fanti: umiliato Lorenzo

In Doc 3 amara delusione sul finale per il segreto che Agnese custodiva per Andrea Fanti. C’entra il ritorno di Lorenzo Lazzarini

Il finale di Doc 3, con un intero episodio flashback dedicato a Lorenzo Lazzarini, (Gianmarco Saurino) racconta quale è il segreto di Andrea Fanti (Luca Argentero) che coinvolge Agnese e Bramante. Ma davero, davero? Lo confessiamo anche noi siamo rimasti un po’ delusi, come gran parte di chi ha commentato sui social come finisce la terza stagione della serie ispirata alla vera storia di Pierdante Piccioni. Dopo la suspence, accumulata di puntata in puntata, riguardo cosa il personaggio di Sara Lazzaro stava nascondendo a Doc, la scoperta è sembrata un po’ debole. Non perché non sia grave cosa ha fatto Fanti dodici anni prima, piuttosto ci si aspettava che il primario interpretato da Luca Argentero fosse realmente un cinico Dottor House e non un tutto cuore e famiglia (o meglio lo sperava chi è appassionato agli antieroi medical drama). Il riassunto del finale di Doc 3 dedicato a quale è il segreto di Agnese ci porta molto indietro nel tempo. Dodici anni prima ad Agnese viene diagnosticata una grave forma di tumore ai polmoni causata dall’amianto che ha inconsapevolmente respirato durante la sua infanzia. Non è guarita con le chemio fatte al Policlinico Ambrosiano di Milano, come credevamo, si è salvata grazie ad una raccomandazione. Enrico suggerisce a Doc di portare quella che all’epoca era ancora sua moglie in America, a New York, dove stanno svolgendo delle cure sperimentali per pazienti affetti da tumore come quello della loro collega. Purtroppo Andrea scopre che il protocollo è a numero chiuso e che la madre dei suoi figli Carolina e Matteo non ha scampo perché il prossimo ciclo di terapie sarebbe partito giusto un anno dopo. Intanto Lorenzo Lazzarini sta facendo una ricerca in campo medico per motivi personali e di cui Fanti e Giulia sono molto interessati: l’utilizzo delle benzodiazepine nei centri anziani. Sempre in concomitanza di questi eventi un’imfermiera racconta al personaggio di Luca Argentero di essere stata licenziata dalla RSA in cui lavorava perché i poveri vecchietti venivano sedati. Stando così tranquilli, il personale poteva essere ridotto sensa problemi, abbattendo costi e aumentando i guadagni. Guarda caso, la residenza per anziani incriminata, dove gli anziani vengono drogati di un farmaco specifico, è di proprietà del professor Bramante. Manco a dirlo, le pillole per sedare i pazienti sono proprio quelle benzodiazepine su cui stava lavorando il medico interpretato da Gianmarco Saurino. Questi medicinali hanno effetti collaterali gravi e l’uso improprio può danneggiare la salute di chi li assume. Andrea Fanti è pronto a denunciare Bramante quando il prof gli propone un patto. Doc insabbia l’affaire benzodiazepine in cambio di un posto subito per curare Agnese negli States.

Distrutto per aver gettato al vento l’etica professionale costruita nel tempo e sacrificando la salute di molti pazienti, il personaggio di Luca Argentero accetta la proposta di Bramante. Questo è il segreto di Andrea Fanti che Agnese custodiva per non sconvolgere la sua nuova vita e che scopriamo nel finale di Doc 3. Tra l’altro, non la morte del figlio Mattia come credevamo, ma questo peso sulla coscienza era il motivo per cui era un primario all’Ambrosiano senza empatia. Questo flashback dell’ultimo episodio di Doc 3 è sembrato un po’ forzato per una serie di casualità quasi irrealizzabili. Inoltre è stata data solo in parte la giusta luce a Lorenzo Lazzarini che ha dato il via ad una ricerca sulle benzodiazepine che ha completato Giulia, per diventare primario, senza dargli il giusto merito post mortem.

Doc 3 Andrea torna con Agnese

Andrea in Doc 3 sceglie Agnese

Come finisce Doc 3 è così logico: Andrea lascia Giulia (Matilde Gioli) e si mette con Agnese, lascia il posto da primario e va in aspettativa per seguire le cure della moglie di nuovo malata di tumore. Entrambi rivelano la verità su Bramante, costretto a dire addio alla sua carriera politica. Martina supera l’ultimo esame per diventare medico e si mette con Riccardo. Damiano è pronto a riprovarci con Giulia indecisa se fare il primario a Roma proprio all’Ambrosiano e la storia tra Lin e Federico Lentini (Giacomo Giorgio) sono invece materiale per Doc 4 che si farà.

