Grande Fratello Anita perché è collegata a Uomini e Donne

Anita Oliveri, la bionda occhi azzurri del Grande Fratello, è insistentemente correlata a Uomini e Donne. Le tre sviste

Bella lo è, buca lo schermo e la parlantina non le manca. Anita Oliveri del Grande Fratello ha un volto tipico da Uomini e Donne e infatti su questo aspetto il pubblico non si è sbagliato. Dopo aver incontrato il fidanzato non fidanzato Edoardo Sanson, scaricato per il colpo di fulmine Alessio Falsone, potremmo dire che ha fatto una delle più belle esterne del reality. Colta al volo l’occasione di isolarsi in suite, Anita e Alessio si sono scambiati un bacio in jacuzzi visibile in un video immortalato dallo stesso Gf nella notte. Immagini degne di un Trono Classico come quello di Brando con Beatriz che hanno scatenato la confusione nei telespettatori. In molti credono che la Oliveri sia stata tra le Troniste, o corteggiatrici, del dating show condotto da Maria De Filippi. Non è così Anita non ha mai fatto Uomini e Donne, ma sono tre i motivi per cui ci si può confondere. La teoria più accreditata per giustificare la svista sulla partecipazione della gieffina romana allo storico programma Mediaset con Tina Cipollari è l’indiscutibile somiglianza tra Anita e Nicole Santinelli. La bionda tronista con occhi azzurri della passata stagione di Uomini e Donne ha gli stessi colori della Olivieri, per di più entrambe sono romane. Nicole è diventata famosa non tanto per la scelta che è stata un flop quanto per le sue liti con Roberta del Trono Over. Anche per questo pensano che l’ex tronista sia Anita, sono entrambe donne forti, sincere e di carattere. La Santinelli era indecisa tra i due corteggiatori Andrea l’osteopata, che sembrava il favorito, e Carlo Alberto. Scelse quest’ultimo ma fu subito rottura dopo l’intervista a Verissimo in cui si dichiaravano amore, comportamento che ha fatto dubitare i fan della trasmissione con Gianni Sperti della veridicità della coppia. Il secondo motivo, più flebile ammettiamolo, che ha fatto pensare che Anita avesse fatto Uomini e Donne è una quasi omonimia. Due anni fa al Trono Over c’era una bionda dama di nome Aneta. Dopo una litigiosa frequentazione con Armando Incarnato lasciò il programma con Diego Tavani. La rottura è arrivata mesi dopo.

Infine, c’è una storica ex Tronista con cui si può confondere la plurilaureata del Gf, e che motiverebbe in parte la svista. Bisogna però fare un bel passo indietro e di certo il tempo non aiuta visto che la gieffina ha appena 26 anni. Stiamo parlando dello storico Trono di Serena Enardu. Accanto a lei sulla poltrona rossa a contendersi Giovanni Conversano c’era la bionda e attraente Angela Artosin. Ovviamente già per questioni anagrafiche non possono essere la stessa persona. Così resta ben salda l’ipotesi di aver confuso Anita del Gf con Nicole di Uomini e Donne.

In realtà un indizio che palesava l’impossibilità di una partecipazione di Anita a Uomini e Donne è arrivato dalla stessa concorrente del Grande Fratello. In un video diventato virale su X la Oliveri confessava la sua allergia per le conseguenze della popolarità. Chiacchierando con altri coinquilini affermava quanto potesse essere spiacevole per lei essere eventualmente disturbata dai fan. Forse le peserebbe la richiesta di un autografo o un selfie se in quel momento è a cena o al cinema. Anita ha negato queste affermazioni e ha anche litigato con Alfonso Signorini in una puntata del Gf che ha mostrato alla bionda romana il video in cui pronunciava queste parole, che secondo lei restano mal intepretate.

