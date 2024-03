Grande Fratello ex fidanzata di Alessio Falsone è Miss Italia

Carolina Stramare, Miss Italia 2019 oggi modella, ha spiegato i motivi della rottura con Alessio Falsone del Grande Fratello

Alessio Falsone è un vero e proprio ruba cuori vedendo chi è la sua ex fidanzata famosa, con cui ha avuto una relazione ben prima del Grande Fratello. Non a caso, ha detto ad Anita di essere certo di poterla conquistare, nonostante la bionda concorrente romana fosse legata al suo storico fidanzato Edoardo Sanson, nonché difficile da sedurre. La Oliveri ha una grande autostima dal punto di vista fisico ed è consapevole della sua bellezza, spesso definita come limite perché in lei vedono solo quello, l’estetica. Alessio è riuscito a scambiarsi un bacio con Anita, definendola dapprima una donna che potrebbe orgogliosamente al suo fianco, per poi allontanarla per le distanze territoriali che intercorrono tra le città di origine dei due gieffini, rispettivamente Milano e Roma. Al di là della storia tra la bionda concorrente e l’ex calciatore, il bacio ha sancito il ritorno da protagonista nel mondo del gossip per Falsone, che era già stato in auge qualche anno fa, con tanto di body shaming. L’ex fidanzata di Alessio Falsone è Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Alta 1, 80, lunghi capelli neri e occhi verdi la modella è tra le più avvenenti ad aver vinto il concorso di bellezza quando era, tra l’altro, ancora in diretta su Rai 1 con la giuria Vip. Nel suo caso a presiedere la kermesse fu la compianta Gina Lollobrigida. Originaria di Vigevano, per metà veneta, quando ha vinto il titolo di Miss Italia Carolina Stramare era da oggi mesi fidanzata con Alessio del Gf, che nel 2019 aveva 27 anni. Capelli corti, viso ancora poco segnato dall’esperienza e di professione calciatore, è possibile reperire ancora in rete qualche intervista in cui l’attuale gieffino appare orgoglioso accanto alla sua poi ex fidanzata famosa. Tra le più interessanti quella a Storie Italiane in cui entrambi raccontano la loro storia d’amore nei dettagli. Alessio e Carolina Stramare, all’epoca si erano conosciuti in una locale a Vigevano grazie ad amici in comune. Lui fulminato dalla bellezza della modella iniziò a corteggiarla e dopo una breve frequentazione scattò il fidanzamento ufficiale. Il futuro concorrente del Gf fu attaccato da molti haters che sui social lo accusavano, con livore, di non essere all’altezza di poter essere il fidanzato di Miss Italia. Le squallide accuse erano per lo più rivolte all’aspetto fisico di Falsone, ritenuto non bello come la fidanzata. Il calciatore si dimostrò non curante delle critiche, consapevole del prezzo da pagare nell’avere una compagna con una carriera nel mondo dello spettacolo tutta in salita.

Alessio con la sua ex fidanzata Carolina Stramare si sono lasciati poco dopo la sua elezione a Miss Italia. La rottura fece scalpore perché entrambi si sentivano forti e pronti ad affrontare insieme il successo della modella in ascesa, cosa che poi non si verificò. La futura concorrente di Pechino Express ci tenne, più volte, a precisare che si erano lasciati perché in sostanza era finito l’amore erano una coppia giovane e certe fiamme si possono spegnere rapidamente. Dunque, a detta della Stramare non ha mai influito sulla separazione la sua fama.

Grande Fratello Carolina Stramare con un altro gieffino

Instagram Carolina Stramare

Alessio non è il primo concorrente del Grande Fratello accostato a Miss Italia 2019. L’altro è l’affascinante Antonino Spinalbese, protagonista della settima edizione del Gf Vip. Dopo la sua partecipazione al reality, gli occhi erano puntati sul suo presunto far coppia con Ginevra Lamborghini. I fan della ship però rimasero delusi perché una volta finito il reality, sui social furono postate foto da Antonino con Carolina Stramare. Il flirt tra Spinalbese e la modella non è mai stato confermato da entrambi che in quel periodo si sono sempre definiti single.

