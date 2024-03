Grande Fratello Rosy Chin seconda finalista chi l’ha votata

L’elezione di Rosy Chin come seconda finalista del Grande Fratello con oltre il 50% di voti fa discutere

Non sembrava dovesse avere grandi possibilità di raggiungere la finale, e invece è lei il secondo nome ad accedere al grande epilogo del Grande Fratello. Nell’ultima serata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la chef e imprenditrice milanese Rosy Chin ha raggiunto Beatrice Luzzi nella finale della competizione. Al televoto andranno invece Simona Tagli, Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Un risultato davvero clamoroso anche in termini di percentuale ottenuta al televoto: Rosy Chin ha ottenuto il 53% delle preferenze del pubblico di Canale 5, superando Letizia Petris (32%), Anita Olivieri (10%) e Paolo Masella (5%). Un risultato inaspettato, dato che la concorrente 37enne non era sembrata particolarmente popolare in precedenza, e non erano molti a pensare che avrebbe avuto una possibilità di raggiungere la finale del Gf. La ristoratrice di origini cinesi aveva infatti ottenuto nella votazione precedente per la corsa al posto da prima finalista una percentuale di voti davvero irrisoria: il 5%. Per questo, aggiungendo questi dettagli, il risultato portato a casa risulta davvero sorprendente, avendo centrato oltre il 20% in più rispetto alla rivale Letizia Petris arrivata con lei all’elezione in studio. Soprattutto nelle ultime settimane, Rosy Chin era stata colpita da alcune polemiche per il suo comportamento e accusata sui social di tramare alle spalle di altri concorrenti. In molti hanno iniziato a domandarsi cosa sia successo per determinare questo inaspettato traguardo della chef di Milano. Da quello che emerge consultando anche le interazioni tra gli utenti dei social media, in particolare su X, dietro alla vittoria di Rosy Chin come seconda finalista del Grande Fratello ci sarebbe lo zampino dei fan di Beatrice Luzzi, ovvero i Luzzers, la prima ad aver raggiunto a mani basse la finale di questa lunga edizione.

Da sempre una delle concorrenti più popolari e discusse, Beatrice potrebbe ricevere un aiuto decisivo da parte dei suoi tanti sostenitori. Se appare molto probabile che i fan di Beatrice Luzzi si siano coalizzati per sostenere Rosy Chin nell’ultima serata del Grande Fratello, è meno chiaro il motivo per cui lo avrebbero fatto. È possibile che sia bastato il “consiglio” della loro beniamina, che nel corso della puntata aveva detto che, secondo lei, La chef milanese avrebbe meritato forse la finale rispetto agli altri con lei al televoto. Ma non è questa l’unica possibilità, e c’è anzi chi ha ipotizzato un piano ben più ambizioso.

Grande Fratello il piano dei fan di Beatrice

I fan di Beatrice Luzzi avrebbero sostenuto Rosy Chin con l’esplicito obiettivo di portare in finale dei concorrenti ritenuti “deboli” e con non molto seguito, in modo da spianare la strada alla loro favorita nello scontro finale. Molto probabilmente, infatti, la finale del Grande Fratello 2024 sarà una sfida agguerrita tra l’attrice romana 52enne e l’imprenditrice campana 25enne Perla Vatiero, anche lei con un discreto seguito. Rosy Chin sarebbe stata scelta come seconda finalista proprio perché ritenuta “innocua” per Beatrice Luzzi.

