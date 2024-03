Giudici serale Amici 2024: quarto a sorpresa?

I giudici di Amici 24 sono già ufficiali. Potrebbero essere però in 4 in giuria con Malgioglio. C’entra Carlo Conti

Amici 2024 è arrivato finalmente al suo momento clou, il cosiddetto serale, che vedrà gli studenti e le studentesse della scuola più famosa d’Italia contendersi il titolo di vincitori di questa edizione del programma. Lo show andrà in onda ovviamente su Canale 5 a partire da sabato 23 marzo in prima serata. Proseguirà per circa due mesi, con la puntata conclusiva di Amici 2024 prevista per il 18 maggio. La 23a edizione del talent condotto da Maria De Filippi sta confermando il successo delle passate stagioni, e anche quest’anno ci si attende che possa lanciare alcuni talenti in grado di fare fortuna nel mondo dello spettacolo italiano. A giudicare i concorrenti nelle varie puntate del serale ci sarà un terzetto di persone, tutti volti noti della televisione italiana, e perfettamente a loro agio nelle vesti di giudici di Amici 2024. I nomi era stati anticipati nelle scorse settimane da Davide Maggio, ma ora sono ufficiali. Ci sarà sicuramente Cristiano Malgioglio, il 78enne cantautore e ormai famosissimo personaggio televisivo italiano, che è stato il primo nome confermato da Mediaset. Un altro giudice sarà Michele Bravi, cantante umbro di 29 anni con un album in uscita quest’anno e noto soprattutto per essere stato il vincitore della settima edizione di X Factor, nel 2013. A chiudere il terzetto vedremo infine Giuseppe Giofrè, 31enne ballerino di fama internazionale e vincitore dell’11a edizione di Amici, nel 2012.

Giudici serale Amici 2024 le voci sul quarto a sorpresa

Giuseppe Giofrè quando era concorrente ad Amici (dal Web).

Tre giudici fissi e ufficiali per il serale di Amici 2024, ma potrebbero non essere gli unici a valutare i 15 studenti e studentesse rimasti in gara nel talent di Canale 5. Lo show Mediaset potrebbe infatti includere un quarto giudice a sorpresa, destinato a cambiare di volta in volta. Una decisione non ancora ufficializzata dalla rete, ma che sta prendendo piede negli ultimi giorni, secondo molte voci che circolano online. A Maria De Filippi l’idea, già utilizzata in un programma di grande successo come Tale e quale Show, piace molto, e potrebbe dunque essere utilizzata anche ad Amici. Per il momento non se ne sa ancora abbastanza, e non ci sono indiscrezioni precise nemmeno su chi potrebbe essere il quarto giudice “a sorpresa” della prima puntata del programma. Probabilmente solo sabato sera avremo informazione certe su questa eventualità.

