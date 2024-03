Matrimonio a prima vista 2024 Benedetta che lavoro fa: ha comprato casa

A Matrimonio a Prima Vista 2024 la snob Benedetta fa il lavoro dei suoi sogni perché si sposa alla perfezione con lo sport

Anche la stagione 2024 di Matrimonio a prima vista ha confermato il successo delle precedenti edizioni. Lo show di Real Time va in onda ormai dal 2016 con la versione italiana, e quindi a rilevare un ottimo riscontro di pubblico. La curiosità degli spettatori e delle spettatrici, quest’anno, è orientata in particolare su Benedetta, che partecipa al programma in coppia con Enrico, di cui non è mai stata entusiasta. Sui social la toscana divide, c’è chi la apprezza per la sua sincerità chi la ritiene un po’ snob, attribuendo il suo modo di fare al suo lavoro. Il pubblico di Real Time sta imparando a conoscerla nel corso delle puntate, e la sua storia d’amore con Enrico appare al momento la più interessante diventando spesso argomento di discussione su X. Matrimonio a Prima Vista 2024, infatti, ci sta deliziando con importanti novità, la quarta coppia inserita in corsa, Ilaria e Fabio, e la scelta della stessa concorrente di non andare a convivere con Enrico. Benedetta ha 34 anni, nove in meno di suo marito, e viene da Lamporecchio in provincia di Pistoia. Nella città toscana è responsabile di un punto vendita di articoli sportivi. Un lavoro che, come racconta la sua bio ufficiale sul sito della trasmissione, le ha permesso di guadagnare abbastanza da comprare da poco la sua prima casa, di cui è molto orgogliosa. Viene da una famiglia molto unita e ha due sorelle più grandi di lei, e tra le sue passioni ci sono i viaggi e, soprattutto, lo sport. Non stupisce dunque che lavori in un negozio di articoli sportivi, vista questa passione.

Benedetta ha rivelato di apprezzare in particolare due discipline su tutte: lo sci e la pallavolo. Il suo lavoro rappresenta una parte importante della sua vita, dato che mette assieme necessità di fare carriera e guadagnare con l’amore per l’attività sportiva. Quest’ultimo aspetto è anche uno dei motivi che l’avvicinano maggiormente a Enrico, anche lui molto sportivo. Il compagno di Benedetta in Matrimonio a prima vista 2024 è ama infatti andare in palestra, ma pratica anche regolarmente il nuoto e la corsa per tenersi in forma, anche se poi il suo mestiere è quello del bancario.

Matrimonio a Prima Vista 2024 quanto guadagna Benedetta

Inutile negarlo, incuriosisce sapere quanto guadagna Benedetta di Matrimonio a Prima Vista 2024 con il suo lavoro di responsabile vendite in un negozio di articoli sportivi. Ovviamente non possiamo sapere esattamente lo stipendio della moglie di Enrico però possiamo farci un’idea. Il volto Real Time potrebbe avere un’entrata mensile tra i 1200 e i 1500 euro, chiaramente in regola così da permetterle di acquistare una casa tutta sua.

