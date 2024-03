Vanina dove è stata girata: le location della serie tv

Vanina un vicequestore è a Catania è la nuova serie tv di Canale 5: dove è stata girata e quali sono le location dello show di Mediaset?

Per i fan dei polizieschi, Vanina – Un vicequestore a Catania è stata senza dubbio una piacevole sorpresa. La nuova serie TV in onda su Canale 5 dal 27 marzo ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, convincendo spettatori e spettatrici in Italia, sia per le sue storie che per la protagonista Giusy Buscemi (Miss Italia nel 2012, ma vista sullo schermo anche nei film di Smetto quando voglio e nelle serie Il paradiso delle signore e Doc – Nelle tue mani). A colpire, però, sono state ovviamente anche le location in cui è stata girata la serie di Mediaset. Come si può facilmente intuire dal titolo, la fiction Vanina è ambientata nell’omonima città della Sicilia, regione d’origine della Buscemi protagonista della serie che di Cristina Cassar Scalia, l’autrice dei romanzi da cui è tratto lo show di Canale 5, diretto da Davide Marengo. Le riprese della serie, che conta in tutto quattro episodi in questa prima stagione, sono state effettuate tra il 17 aprile e il 4 agosto 2023 proprio nella città di Catania e nei suoi dintorni. In tutto, sono durate sedici settimane.

A giugno 2023, Giusy Buscemi e la sua co-star Giorgio Marchesi avevano incontrato Sorrisi e Canzoni Tv sul set della serie per raccontare come si stavano svolgendo i lavori. In quell’occasione, i due interpreti avevano detto che sia gli interni che gli esterni dovevano essere girati prevalentemente a Catania e Palermo. La città etnea la fa comunque da protagonista, grazie anche all’impegno diretto della Catania Film Commission nella produzione della serie di Canale 5.

Potrebbe interessarti anche: Vanina il significato del nome nasconde il segreto della serie tv

Vanina dove si trova la trattoria dove mangia il vicequestore

Tra le location catanesi di Vanina – Un vicequestore a Catania va sicuramente citata quella più presente nella serie di Canale 5, ovvero la base della squadra mobile, che si trova in piazza Vincenzo Bellini, dove si trovano l’università, la Corte di Giustizia Tributaria, il Coordinamento sanitario della Polizia e anche il Teatro Bellini. Altri luoghi caratteristici di Catania che appaiono nel corso dei quattro episodi sono invece piazza Mazzini, dove si trovano molte trattorie tipiche in cui Giusto Buscemi va spesso a mangiare, e poi la stazione metro all’Ospedale Santo Bambino, piazza Duomo, via Etnea, piazza Trento, piazza Dante, via Biscari, il lungomare e la zona attorno a Castello Ursino. I luoghi delle riprese della serie Mediaset sono molti e non è semplice identificarli tutti, anche perché alcuni si trovano fuori dall’area urbana vera e propria di Catania. È il caso, per esempio, di Villa “La limonaia” ad Acireale, nella provincia catanese, luogo dell’unica scena della serie che non è presente nei romanzi ma è stata pensata appositamente per la serie: quella di un matrimonio.

Copyright Image: ABContents