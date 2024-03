Jesus chi è l’attrice che fa Maria Maddalena: la riconosci?

L’attrice che interpreta il ruolo di Maria Maddalena nella miniserie Jesus è Debra Messing grande protagonista di un telefilm

Siamo in periodo pasquale, e anche la programmazione televisiva si adegua alle circostanze. Così su Rai 1 ripropone in questi giorni un grande successo televisivo datato addirittura 1999: si tratta di Jesus, una miniserie di un totale di 180 minuti co-prodotta tra Stati Uniti, Italia, Germania e Repubblica Ceca. Una produzione considerevole per l’epoca, con la regia affidata a Roger Young, con Jeremy Sisto nei panni di Gesù adulto e Jacqueline Bisset in quelli di Maria. Presente un cast italiano anche abbastanza corposo e pieno di volti noti, all’epoca ancora giovani: Luca Zingaretti è Pietro, Claudio Amendola è Barabba, Luca Barbareschi è Erode, Elena Sofia Ricci è sua moglie Erodiade, Gabriella Pession è Salomé e Stefania Rocca è Maria di Betania. Uno dei personaggi più importanti della storia di Gesù Cristo e dei Vangeli è però Maria Maddalena. La tradizione cristiana la descrive come una prostituta che venne redenta da Gesù, l’unico a non discriminarla per il suo passato e a perdonare i suoi peccati. Maria Maddalena divenne un’importante seguace di Cristo e assistette alla crocifissione, in seguito fu la prima testimone oculare e la prima annunciatrice dell’avvenuta resurrezione. La sua figura è molto influente nella religione cristiana e in particolare per la Chiesa Cattolica, che festeggia la donna ogni 22 luglio.

Debra Messing cosa ha fatto oltre Will e Grace

Nella miniserie Rai Jesus il suo ruolo è stato affidato all’attrice statunitense Debra Messing, che all’epoca aveva 31 anni ed era un nome in ascesa della televisione americana. Da un anno circa era infatti protagonista di un sitcom di grande successo, Will & Grace, in cui interpretava Grace Adler, ruolo per cui nel 2003 avrebbe poi vinto un Emmy. Nata a New York nel 1968 in una famiglia di origini ebraiche, proveniente dalla Polonia e dalla Russia, ha iniziato a lavorare in teatro, arrivando anche a fare degli spettacolo a Broadway, prima di debuttare in televisione. Nei primi anni Duemila, la carriera di Debra Messing l’ha portata ad apparire in ruoli anche rilevanti al cinema, in film come The Mothman Prophecies (2002), accanto a Richard Gere, ed …e alla fine arriva Polly (2004), con Ben Stiller. Will & Grace è terminato nel 2006, e da allora l’attrice che ha interpretato Maria Maddalena in Jesus ha continuato a lavorare in tv in nuovi progetti. Tra il 2007 e il 2008 è stata protagonista della serie The Starter Wife, tra il 2012 e il 2013 è stata la protagonista di Smash, e tra il 2014 e il 2016 ha fatto parte del cast dello show poliziesco The Mysteries of Laura. Dal 2017 fino al 2020 Debra Messing è tornata a recitare nella parte di Grace Adler nella riedizione di Will & Grace.

