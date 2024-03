Amici Mida e Gaia sono tornati insieme? La speranza

Il daytime a pochi giorni dalla seconda puntata di Amici non sembra lasciare possibilità a Mida e Gaia ma un piccolo dettaglio fa ricredere i fan

Il pubblico di Amici di Maria De Filippi incrocia le dita per il futuro della storia tra Mida e Gaia, la coppia più chiacchierata e apprezzata di questa edizione del talent. I due concorrenti del talent show di Canale 5 sono stati insieme per gran parte di questa stagione, ma hanno finito inaspettatamente per lasciarsi proprio a pochi giorni dall’inizio del serale, creando molta delusione tra i fan. In realtà, però, negli ultimi giorni c’è chi pensa che le cose possano essere cambiate e che tra i due ci sia stato un riavvicinamento. Tutto questo nonostante tutti segnali sembrano andare per il verso opposto. Nel daytime di venerdì 29 marzo c’è stato un blocco dedicato proprio a Mida e Gaia con la ballerina che ha chiesto nuovamente al cantante di poterci riprovare. Lei ha ribadito di provare ancora un sentimento per lui, nel tentativo di riprendere la relazione, ma la voce di Rossofuoco è stato abbastanza categorico. Il ragazzo ha infatti confermato che tra i due è finita, respingendo i tentativi della sua ex: “Ci facciamo male così”. E quindi cosa succede? Il video che sembra mettere la parola fine alla storia tra Mida e Gaia ha sconvolto i fan di Amici, fino a che qualcuno su X (l’ex Twitter) non si è accorto di un dettaglio che ha subito ribaltato la situazione. Nella puntata del daytime di venerdì appare infatti sullo sfondo anche Ayle, che però è stato eliminato nella prima puntata del Serale, andata in onda il 23 marzo. Una puntata vecchia quindi almeno una settimana, anzi addirittura 10 giorni, dato che anche il Serale di Amici viene registrato qualche giorno prima della messa in onda.

Questo fa retrodatare la discussione tra Gaia e Mida più o meno al periodo in cui la coppia si era separata proprio per decisione del ragazzo. Cosa è successo nei dieci giorni successivi alla rottura non è ufficialmente noto, ma nei fan vive la speranza di un riavvicinamento avvenuto durante le registrazioni della seconda puntata del Serale, che andrà in onda questa sera, sabato 30 marzo. Per cui, con il video visto ieri che si è rivelato tutt’altro che recente, le possibilità che i due allievi di Amici possano tornare assieme non si è ancora affievolita.

Amici Mida e Gaia i motivi della rottura

La rottura di Mida e Gaia è arrivata come un fulmine a ciel sereno essendo una coppia che sembrava solida fin dai primi giorni. Improvvisamente a pochi giorni dall’inizio del serale un confronto tra i due è stato il culmine di un periodo di allontanamento con il cantante molto preso dal suo percorso all’interno del talent e non in grado di assecondare le richieste di attenzioni della ballerina. Dopo giorni di freddezza tra i due, alcuni dettagli visti anche durante la prima puntata del serale hanno fatto riaccendere la speranza di un loro ritorno di fiamma. Mida è apparso provato dalla possibilità che Gaia potesse uscire essendo al ballottaggio e il sospiro di sollievo mostrato sapientemente dalla regia ha fatto esultare i fan della coppia. Ora il confronto gate con Ayle sullo sfondo lascia ben sperare in un riavvicinamento forte tra i due per proseguire da coppia il percorso nella scuola di Maria De Filippi.

