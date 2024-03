Amici Nicholas perché lite con Todaro e cambio professore

Nicholas Borgoni è al serale di Amici 2024 con Emanuel Lo come professore: i motivi del litigio con Raimondo Todaro.

Non lavora più con il professore Raimondo Todaro, il giovane ballerino di Amici 2024 Nicholas Borgoni. Per chi si fosse perso quello che è successo negli attimi nella scuola , il ballerino del programma Amici di Maria De Filippi ha deciso di cambiare prof prima del serale. L’ esperienza nel talent show di Canale 5 è terminata in maglia oro sotto la guida di Emanuel Lo, ma i motivi della rottura tra Nicholas e l’ex di Ballando con Le Stelle hanno fatto molto discutere, vedendo anche l’intervento di Maria De Filippi. Ci riferimento a fatti successi qualche giorno fa, durante le registrazioni di Amici 23 avvenute alla fine di febbraio. In vista del Serale del programma delle reti Mediaset, il professore Raimondo Todaro aveva detto a Nicholas che lo avrebbe considerato per il serale solo “se avanzava una maglia”. Il giovane ballerino di Amici si è sentito snobbato e trattato con sufficienza, e ha risposto duramente al suo insegnante, lo scorso 29 febbraio. Nicholas ha detto che quella frase gli ha fatto male, chiedendo chiarezza al marito di Francesca Tocca, minacciando di lasciare il talent show. Un atteggiamento inequivocabile quello di Nicholas, ritenuto sbagliato dal suo vecchio professore che gli aveva garantito che avrebbe lavorato con lui (ha una scuola di danza) una volta eliminato da Amici 2024. Per il prof, che l’anno scorso ha vinto con Mattia Zenzola, il ragazzo era libero di andarsene. Todaro aveva spiegato riguardo alla lite con Nicholas che quella di portarlo al serale solo se avanzava una maglia era anche una scelta strategica. Il maestro di latino non ha mai voluto che i suoi studenti si rilassassero e andassero più piano con gli allenamenti, per cui da tradizione non poteva garantire a nessuno un posto al Serale con largo anticipo, salvo casi eccezionali (come quello di Gaia a causa dell’infotunio). Il motivo del litigio tra Raimondo Todaro e Nicholas è però piú profondo, il maestro di danza siciliano, senza girarci troppo intorno, ha ammesso che per lui il danzatore era una spanna dietro altri colleghi che meritavano di piú la fase finale di Amici 2024. È vero lo ha difeso dagli attacchi di Alessandra Celentano, ma il motivo era perché in quella fase stava imparando e non era utile massacrarlo. Al Serale è diverso, bisogna essere pronti e lui lo è di meno rispetto agli altri. Ma la spiegazione non è bastata a Nicholas, che ha scelto di cambiare professore.

Il rapporto tra Nicholas e i professionisti

Il caso tra Nicholas e Todaro ha creato frizioni tra i professori, portando anche a uno scontro tra Todaro ed Emanuel Lo. Se tra gli insegnanti di Amici 23 Nicholas è sempre stato visto con alcuni limiti, e la sua partecipazione al Serale del talent di Canale 5 è stata messa a lungo in discussione, ben diversa è stata l’opinione dei professionisti dello show. Chiamati a esprimersi sul fatto se Nicholas meritasse o no il Serale, tutti si sono schierati senza la minima esitazione in suo favore, dimostrando l’ottimo rapporto del giovane ballerino con i professionisti. Una circostanza confermata anche al momento della sua successiva eliminazione dal Serale, quando Maria De Filippi ha chiamato a raccolta tutti i protagonisti, per un caloroso saluto a Nicholas. Un evento che però non è piaciuto al pubblico perché questa manifestazione di affetto nei confronti del ballerino è sembrata eccessiva e lascia passare il messaggio che sia l’unico ad impegnarsi realmente rispetto agli altri. Già in precedenza durante il percorso nella scuola Elena D’Amario aveva spesso difeso Nicholas scontrandosi anche con Alessandra Celentano pur di difenderlo. Quello che fa strano che, a differenza dei professionisti che lo hanno sempre difeso, è l’improvviso spendersi di Emanuel Lo per il ballerino. Il professore non si era mai espresso positivamente nei confronti di Nicholas per poi palesarsi solo a pochi giorni prima del serale affermando che meritava la maglia oro perché “come sapeva portare lui una donna, nessuno”, frase diventata virale.

