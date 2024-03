Amici Nicholas al serale premia Kumo VIDEO

Amici di Maria De Filippi non smette mai di stupire, per la prima volta i prof si scambiano allievi e regalano una maglia del serale agli avversari: cosa è successo tra Nicholas e Kumo

Chi pensava che Amici di Maria De Filippi fosse arrivato ad un punto di saturazione dopo oltre 20 anni su Canale 5 deve chiedere scusa agli autori. L’anno scorso il Capodanno gate ha dato una svolta mediatica ad un’edizione che sembrava scontata con le vittorie di Angelina Mango e Mattia Zenzola, mentre quest’anno mancava ancora quel pepe per fare la differenza e che finalmente è arrivato ad un passo dal serale. La maglia per un posto in prima serata non è per tutti dato che c’è un numero prestabilito di allievi che possono accedere alla fase finale del talent e a sorpresa tra gli altri non hanno ancora guadagnato il posto Lil Jolie, Kumo, Giovanni e Ayle. Se è stata offerta un’occasione alla cantante da parte di Anna Pettinelli al prezzo di lasciare il suo prof Rudy Zerbi, più intricata è la lotta per una maglia oro tra Nicholas e Kumo. La puntata del pomeridiano di oggi 1 marzo ha mostrato ancora una volta il ballerino genovese fare i conti con il suo futuro. Dopo aver appurato dal suo prof Raimondo Todaro che in questo momento non lo porterebbe al serale aveva deciso di lasciare la scuola, ma il colpo di scena si è palesato. Emanuel Lo è entrato nella casetta, ha disfatto i bagagli dell’allievo e lo ha invitato ad entrare nella sala per ballare. Dopo alcune esibizioni il prof ha invitato Nicholas a non lasciare il talent e lo ha inserito nella sua squadra. Non vi daremo le anticipazioni della puntata di domenica 3 marzo di Amici di Maria De Filippi perché non è questo un articolo spoiler, ma dopo l’appuntamento del pomeridiano di oggi si è potuto scoprire tanto sulle posizioni rispetto al gradimento del pubblico di Nicholas e Kumo. Durante il daytime si è visto qualcosa di surreale, altri allievi che invitavano Kumo a non essere triste per ciò che stava accadendo e ad essere felice per il suo collega ballerino che aveva la possibilità di poter accedere al serale contrariamente a quanto aveva lasciato intendere il suo prof. Lo stesso Kumo è apparso stranito quando ha visto Emanuel Lo all’interno della casa convincere Nicholas e non ha nascosto che a questo punto sarebbe uscito dal talent anche perché le maglie oro sono contate. Il vittimismo di Nicholas che si è tradito rispetto a quanto dichiarato in precedenza e la scelta di scaricare Raimondo Todaro per entrare nella squadra del compagno di Giorgia non è piaciuto alla maggior parte degli utenti social che commentano su X questa stagione di Amici. Se infatti si fa un raffronto su quanto dichiarato da Nicholas durante questi mesi nella scuola di Maria De Filippi, erano sempre incentrate sull’imparare e non sull’accedere nella fase finale. In questi giorni però pare aver cambiato idea e più volte ha mostrato la sua insoddisfazione per Raimondo Todaro palesando la pretesa di dover aver la maglia per l’impegno messo in questi mesi.

Amici Nicholas criticato, Kumo guadagna consensi

Su questo è stata profetica Alessandra Celentano che quando assegnava i compiti al danzatore ribadiva che tutti gli allievi si stavano impegnando al massimo e che non doveva giustificare le sue carenze tecniche solo sul fatto che stava lavorando intensamente per ottenere risultati, aspetto scontato in un talent del calibro di Amici. Tra l’altro Emanuel Lo nella sua classifica personale dei ballerini lo aveva messo ultimo (Kumo terzo), scelta che sembra in contrasto con quanto affermato dicendo che gli è sempre piaciuto come danzatore. Sui social hanno notato come anche il gradimento del prof nel sottolineare come Nicholas sia il migliore a portare una donna non rispecchi i pareri dei giudici super partes venuti a giudicare le prove che hanno sempre sottolineato questa capacità sia in Kumo stesso che a Dustin. Dunque Kumo può tirare un sospiro di sollievo, anche se non andrà al serale e dovesse andarci Nicholas, la maglia assegnata all’ex allievo di Raimondo Todaro potrebbe avere un effetto boomerang. Data l’importanza dei social network in ambito professionale vale di più una singola puntata del serale, viste le poche possibilità di Nicholas di andare avanti, o un incremento di follower? Inoltre in tanti spingono lo stesso ballerino a cambiare squadra, alleandosi o con Alessandra Celentano o proprio con Raimondo Todaro per dare una dimostrazione in pista su chi è più preparato tra i due.

Non sono una fan di Kumo però poverino guardate che faccia, poi guardo Nicholas che balla e non sa nemmeno stendere un piede..#amici23 pic.twitter.com/lQp9q4gOev — 𝐺𝑢𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 |🕊🐍 (@GwenCasini) March 1, 2024

