Amici Sarah Toscano genitori: tutti ve lo chiedete

Sarah Toscano di Amici 2024 è figlia d’arte? Le origini e i genitori della cantante del programma di da Maria De Filippi

Sarah Toscano è uno dei volti (e delle voci) più discusse di questa edizione di Amici 23, dove a sorpresa al Serale, seppur entrata per ultima sta continuando a salvarsi di puntata in puntata. Inutile negare che, chi segue il programma con assiduità, si aspettava per la giovane cantante di Lorella Cuccarini un diverso impatto con il prime time del talent di Maria De Filippi. Sarah non piace ad Anna Pettinelli, raccoglie però spesso i complimenti di Rudy Zerbi che rendono il percorso più equilibrato. A sorprendere è stato però il parere favorevole della giuria nei suoi confronti, in particolare di Cristiano Malgioglio, visto che nelle prime puntate del serale Sarah di Amici 2024 non è mai andata al ballottaggio a due. “Testarda, disordinata, indipendente e competitiva”, come si definisce lei stessa, la Toscano (questo il suo cognome è originaria di Vigevano) è una giovane cantante di soli 18 anni, essendo nata nel 2006, ma è anche un’appassionata di sport e di tennis in particolare, disciplina con cui ha vinto un torneo provinciale nel 2020. Oggi però intende concentrarsi esclusivamente sulla musica, e oltre ad aver già pubblicato un EP prima del suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi ha pure partecipato ad Area Sanremo 2022, vincendo la Targa Vittorio De Scalzi. La voce di Mappamondo vive tutt’oggi assieme alla sua famiglia. Ha un fratello maggiore di nome Lorenzo (21 anni) che le ha scritto una lettera per il suo compleanno. Il papà di Sarah di Amici 2024 è invece intervenuto rapidamente al telefono per complimentarsi dopo che aveva ottenuto la maglia d’oro. Non abbiamo però nessuna altra informazione su chi sono genitori di Sarah Toscano di Amici, con cui vive nella loro casa di Vigevano ma di cui non sono noti né i nomi, né l’età e nemmeno l’occupazione. Allo stesso modo, non si trovano informazioni online sul fatto che sia single o fidanzata.

Potrebbe interessarti anche: Amici Ayle è figlio d’arte: il padre ha collaborato con Max Gazzè

Amici 2024 la suggestione Sarah figlia d’arte

A questo punto si può dedurre che la cantante di Lorella Cuccarini non è figlia d’arte come Holden quest’anno, figlio del chitarrista Paolo Carta marito di Laura Pausini, Angelina Mango e LDA gli anni passati. Ormai da tempo c’è un po’ la fissa di voler per forza trovare la parentela famosa con i concorrenti del talent di Maria De Filippi che piu si distinguono. Per questo riguarda la Toscano sembra però più una suggestione come la storia mai decollata con Holden.

Copyright Image: ABContents